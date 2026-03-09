Треньорът на Галатасарай: Ливърпул е фаворит, но той и Ювентус беше

Галатасарай поднесе изненадата, след като елиминира Ювентус в плейофния кръг в Шампионската лига и сега ще спори с Ливърпул на осминафиналите. Първият двубой е в Истанбул във вторник вечер от 19:45 часа. Треньорът Окан Бурук е убеден, че разполага с достатъчно силен тим, който да се противопостави на англичаните. Двата отбора вече се срещнаха в Турция в основната фаза, когато домакините се наложиха с 1:0.

“Ливърпул вече гостува тук, те ни познават по-добре - започна Бурук. - За тях това беше важен опит. В груповата фаза загубиха само от нас и ПСВ Айндховен. Срещу нас ще бъдат по-внимателни, но независимо от всичко това е мач от осминафиналите. Ако отстраните три отбора, сте на финал. Като се погледне положението на Ливърпул в английското първенство, то ШЛ е много по-важна за тях. Те ще излязат тук с различна нагласа в сравнение с мачовете от основната фаза.”

“В ШЛ няма толкова значение дали отборът е считан за голям или малък – има тимове с много висока стойност на състава и качество на играчите - продължи наставникът на “Джим Бом”. - Когато стана ясна програмата ни за осемте двубоя в основната фаза, най-лесният ни на хартия изглеждаше срещу Бодьо/Глимт, но сега те са на осминафинал. Това показва колко важна е организацията и че всеки отбор може да победи друг. В плеойфите фаворит беше Ювентус, но ние успяхме да се класираме напред. Фаворит сега е Ливърпул, но ние приемаме мача на нашия стадион за много важен. Отдавна не бяхме играли в две срещи на елиминация, дори в турската купа това го няма. Да преживееш тази психология – да отидеш с предимство и там да се сблъскаш с различна ситуация – също беше опит, който натрупахме.”

“Съперникът ни е много качествен. Те винаги могат да ви накажат и да отговорят опасно. В началото на сезона спечелиха много мачове с голове в последните минути. Играта се променя според риска, който поемате. Ще изиграем два мача и резултатът от двата е важен. От решаващо значение е да завършим първия по най-правилния начин. Началото и краят на мача трябва да бъдат еднакви.”

“Ливърпул е много силен при статичните положения. Имат играч като Вирджил ван Дайк, който е много опасен при офанзивните статични положения. Разполагат с петима високи футболисти. Имат играчи, които подават добре и завършват добре при такива ситуации, затова трябва да вземем мерки. От друга страна, след статични положения в атака те също допускат много голове при контраатаки след изчистване на топката; трябва да се възползваме и от това.”

“През зимата повишихме качеството на състава си с трансферите. Натрупахме повече опит в Шампионската лига и самочувствието ни е високо. Разполагаме с много силен състав; дори ми е трудно да избирам състава”, завърши Окан Бурук.