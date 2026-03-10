Сари критикува ръководството на Лацио: Празният Олимпико е обезкуражаващ

Маурицио Сари не скри недоволството си от ръководството на Лацио след победата с 2:1 над Сасуоло с гол на Адам Марушич в последната минута на двубоя от понеделник вечер. Наставникът подчерта проблемите, пред които е изправен тимът, и отправи сериозни послания към президента Клаудио Лотито.

„Трудностите са огромни и не свършват само с контузиите. Да играеш без публика е изключително обезкуражаващо“, заяви Сари. „Празен стадион влияе на играчите, а клубът трябва да направи нещо, за да промени това положение.“

Сари изрази и несъгласие с някои решения на ръководството: „Не бях съгласен с продажбата на Мандас. Загубата на опитни играчи лишава отбора от важен ресурс, но трябва да работим с това, което имаме.“

Дебютът на младия вратар Мота, който замества контузения Проведел, също бе повод за коментар: „Той е спокоен, но от страна на клуба трябва да има подкрепа. Настоящата ситуация показва колко липсва цялостна стратегия.“

„Можем да печелим мачове като този срещу Сасуоло, но проблемите извън терена остават. Клубът трябва да поеме отговорност за управлението, ако иска отборът да продължи да расте“, добави Сари.