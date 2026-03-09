Мбапе загуби доверие в лекарите на Реал Мадрид - взе важно решение

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе е загубил доверие в лекарите на клуба и няма да се върне на терена, докато контузията му на коляното не се излекува напълно, пише Footmercato, позовавайки се на Cadena SER.

Според източника, нападателят страда от разтегнати връзки на коляното от декември, а преди това е летял до Париж, за да се консултира с местен специалист.

Този сезон Килиан Мбапе е отбелязал 38 гола и е дал шест асистенции в 33 мача на Реал Мадрид във всички турнири. Французинът е в Реал Мадрид от 2024 г. 27-годишният нападател е играл преди това за ПСЖ и Монако.