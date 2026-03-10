Теглят номерата на машините, които ще преминат удостоверяване

Днес ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат удостоверяване за съответствие за изборите на 19 април.
Това ще стане в Министерството на електронното управление. Целта е да се гарантира прозрачността на процеса. От ведомството посочват и че това е част от мерките на служебния кабинет за осигуряване на честни и демократични избори.
Поканени са представители на ЦИК и Обществения съвет към комисията, институтите, които участват в процеса, регистриралите се партии и коалиции, както и парламентарно представените формации.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тото 5/35
точно както и в тотото
07:15 10.03.2026
2 пресолена
Коментиран от #3
07:26 10.03.2026
3 Хеми значи вазелин
До коментар #2 от "пресолена":ППДБ и говедарите гласят софтуера, след като се раздадат номерата на партиите и коалициите. Ако ППДБ не могат да барнат софтуера, парламент ще гледат само по телевизора.
Коментиран от #4
07:41 10.03.2026
4 3,999 процента
До коментар #3 от "Хеми значи вазелин":И какво му е на софтуера, машините не са онлайн? С хартиените бюлетини и протоколи обаче със сигурност далаверата е голяма.
07:44 10.03.2026
5 Кую
07:54 10.03.2026
6 Факт
Коментиран от #7, #10
08:10 10.03.2026
7 Аз ше гласувам ако има 100 евро поне
До коментар #6 от "Факт":За жоба и кебапи и наливна бира за коремо и некой чалгар да вие на площада
08:23 10.03.2026
8 Наивник на средна възраст
08:23 10.03.2026
9 добре де
Коментиран от #13
08:30 10.03.2026
10 нидей гласува
До коментар #6 от "Факт":Нидей гласува, че требва радев и Пълна Пародия да спечелят.
08:31 10.03.2026
11 няма сми
08:31 10.03.2026
12 СЗО
08:34 10.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дечков
08:36 10.03.2026
15 крокус
08:39 10.03.2026