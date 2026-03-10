Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Теглят номерата на машините, които ще преминат удостоверяване

Теглят номерата на машините, които ще преминат удостоверяване

10 Март, 2026 07:11 666 15

Това ще стане в Министерството на електронното управление. Целта е да се гарантира прозрачността на процеса

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат удостоверяване за съответствие за изборите на 19 април.

Това ще стане в Министерството на електронното управление. Целта е да се гарантира прозрачността на процеса. От ведомството посочват и че това е част от мерките на служебния кабинет за осигуряване на честни и демократични избори.

Поканени са представители на ЦИК и Обществения съвет към комисията, институтите, които участват в процеса, регистриралите се партии и коалиции, както и парламентарно представените формации.


България
  • 1 тото 5/35

    10 0 Отговор
    да знаете всичко е ок
    точно както и в тотото

    07:15 10.03.2026

  • 2 пресолена

    7 1 Отговор
    ех ако и при колите беше така по прегледите. явно не е важно за ппдб дали машините работят както трябва. или те са си хакнати още при производството.

    Коментиран от #3

    07:26 10.03.2026

  • 3 Хеми значи вазелин

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "пресолена":

    ППДБ и говедарите гласят софтуера, след като се раздадат номерата на партиите и коалициите. Ако ППДБ не могат да барнат софтуера, парламент ще гледат само по телевизора.

    Коментиран от #4

    07:41 10.03.2026

  • 4 3,999 процента

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хеми значи вазелин":

    И какво му е на софтуера, машините не са онлайн? С хартиените бюлетини и протоколи обаче със сигурност далаверата е голяма.

    07:44 10.03.2026

  • 5 Кую

    2 1 Отговор
    Фалшива история.Комар не играя.

    07:54 10.03.2026

  • 6 Факт

    3 2 Отговор
    Фалш ...няма да гласувам

    Коментиран от #7, #10

    08:10 10.03.2026

  • 7 Аз ше гласувам ако има 100 евро поне

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    За жоба и кебапи и наливна бира за коремо и некой чалгар да вие на площада

    08:23 10.03.2026

  • 8 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Това някакъв номер ли е???? Проверява се изненадващо,а не с предупреждение........

    08:23 10.03.2026

  • 9 добре де

    0 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че откакто има машини в изборите, България е в постоянна криза? Не виждате ли, че никой друг по света не ползва машини. Освен Венецуела, където са в още по-голяма криза. като тях ли ще ставаме?

    Коментиран от #13

    08:30 10.03.2026

  • 10 нидей гласува

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Нидей гласува, че требва радев и Пълна Пародия да спечелят.

    08:31 10.03.2026

  • 11 няма сми

    1 0 Отговор
    плешивия комунист ще управлява за съжаление :(

    08:31 10.03.2026

  • 12 СЗО

    0 0 Отговор
    Петрола сорт Брент от 116 долара, днес вече е паднал на 93 долара. Къде е Бенчев да обясни кога ще паднат цените на бензина и дизела?

    08:34 10.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дечков

    1 0 Отговор
    С нашето мвр и псевдополитика мунчо,всичко ще е наред с машините.

    08:36 10.03.2026

  • 15 крокус

    0 1 Отговор
    "гарантира прозрачността на процеса" за Галя, с мишка от Амбасада.

    08:39 10.03.2026

