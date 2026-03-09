Новини
Даниеле Де Роси: Някой ден ще се върна в Рома

9 Март, 2026 21:59 453 0

Въпреки пристрастията си към "вълците", Де Роси не трепна и изведе генуезците до важна победа срещу Рома с 2:1, с която се отдалечиха от зоната на изпадащите

Даниеле Де Роси: Някой ден ще се върна в Рома - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Дженоа Даниеле Де Роси изрази надежда, че един ден ще се завърне в родния си клуб Рома.

Въпреки пристрастията си към "вълците", Де Роси не трепна и изведе генуезците до важна победа срещу Рома с 2:1, с която се отдалечиха от зоната на изпадащите.

„Ако решите да станете треньор, знаете, че един ден ще се изправите срещу Рома. Не искам да омаловажавам какво означаваше Рома за мен, но не искам и да се оправдавам. Моята мечта и цел е един ден да се завърна в Рома, но ако трябва да се сетя за отбор по света, който ме кара да се чувствам като у дома си, подобно на Рома, това е мястото, където съм в момента. И го обичам.“


