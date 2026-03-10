Новини
ДК санкционира ЦСКА и Ботев Враца с 920 евро

10 Март, 2026 18:22 421 1

Глобата на Ботев Пловдив е най-голяма - 1022.58 евро

Снимка: БГНЕС
Дисциплинарната комисия на БФС обяви санкциите след кръга в Първа лига. Левски е без санкция от проява на феновете си. Клубът обаче трябва да заплати 511.29 евро заради закъснение за началото на второто полувреме. ЦСКА е с обща санкциа от 920,33 евро.

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване:

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.


  • 1 сиганПрезидент

    1 0 Отговор
    Браво бе,БФС,нечувани размери на глобите.При заплати от по 20k-30k,огромни глоби.ОСТАВКА,БАКЛУЦИ!!!

    18:49 10.03.2026

