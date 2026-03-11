Новини
България »
Всички градове »
Янкулов: Защо от прокуратурата не са предприели действия срещу Теодора Георгиева, ако е имало доказателства за корупция?

Янкулов: Защо от прокуратурата не са предприели действия срещу Теодора Георгиева, ако е имало доказателства за корупция?

11 Март, 2026 09:02 487 13

  • андрей янкулов-
  • прокуратура-
  • действия-
  • теодора георгиева-
  • корупция

Необяснимо е как българската прокуратура изпраща на Европейската прокуратура справка, в която се твърди, че е налице извършено престъпление - взимане на подкуп, и това е оставено без никакви последици, а чак сега се разбира публично, коментира служебният правосъден министър

Янкулов: Защо от прокуратурата не са предприели действия срещу Теодора Георгиева, ако е имало доказателства за корупция? - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Необяснимо е как българската прокуратура изпраща на Европейската прокуратура справка, в която се твърди, че е налице извършено престъпление - взимане на подкуп, и това е оставено без никакви последици, а чак сега се разбира публично. Това каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в "Здравей, България" по Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

Според него прокуратурата допълнително се дискредитира с отговора, в който признава, че има убедителни доказателства за корупция на Теодора Георгиева.
"Едната възможност е, че считат, че това са убедителни доказателства за корупция. При това положение не може да бъде обяснено защо не се предприемат последващи действия. Другият вариант - смятат, че доказателствата не са убедителни. Ако са счели, че доказателствата не са убедителни, защо са ги изпратили на европрокуратурата. Няма обяснение. Но аз не мога да кажа коя е вярната хипотеза. Аз няма как да знам дали са достоверни и убедителни тези доказателства. Това, което е ясно, че по този начин не може да се води досъдебно производство", посочи още министър Янкулов.

В разследването по случая "Осемте джуджета" е имало сходни показания за подкупи за магистрати от Пепи Еврото, но не е ясно чии са, поясни още правосъдният министър. И добави: "Преди година прокуратурата заяви, че ще проверява изтеклите в публичното пространство записи по делото. Във вчерашната справка няма информация за това дали е назначена видеотехническата експертиза, за която се говореше".

По думите му Теодора Георгиева не отрича среща с Пепи Еврото, но твърди, че записът е орязан. "Можем да направим обосновано предположение, че тези материални носители са се озовали в Софийска градска прокуратура. Оттам насетне не знаем какво се е случило с тях", каза още той.
Министър Янкулов отбеляза още, че ще поиска информация дали Емилия Русинова, градски прокурор, е пътувала с кола на Пепи Еврото. "Информацията може да послужи за изясняване на потенциалните връзки на Пепи Еврото с магистрати. Имам правомощията да потърся дисциплинарна отговорност, при доказване на такива. Влиянията в правосъдието работят на основание зависимости, кариерно израстване или материални облаги", поясни още той.

Относно днешното заседание на Прокурорската колегия, на което ще се реши дали да бъде сменен Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, Янкулов заяви: "Прогнози не се наемам да правя".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рамбо

    7 10 Отговор
    Някой вярва ли на тоя поръчков НПО шарлатанин от педофилската секта на другаря Боташ.

    09:07 11.03.2026

  • 2 Ти да видиш

    8 4 Отговор
    Вероятно защото щеше да има живи вериги пред съдебната палата от "правосъдие за всеки", Гошо боеца, АКФ и други нехранимайковци като вас. Всички знаем вашите магарешки номера. ;)

    09:09 11.03.2026

  • 3 Ти си

    5 4 Отговор
    Бунак

    09:10 11.03.2026

  • 4 АА вие защо регистрирахте, финансирахте,

    5 4 Отговор
    поддържахте и защитавахте сектата Петрохан?

    09:11 11.03.2026

  • 5 Силиконка с джуки

    2 4 Отговор
    Мойто маж от ГЕРП обеща ми да прави прокурворор голем заплата 15000€ зимам и бонус жуджета и клипче ганговебангове с охрана нсо

    09:11 11.03.2026

  • 6 фаполио

    5 2 Отговор
    Ако няма да вършите работа се махайте?! Мина почти 1 месец от както сте министри и няма нито 1 ГЕРБ разбойник в ареста. Няма нито 1 прокурор в ареста. Няма нито 1 съдия в ареста. Нищо. Само обикаляте телевизиите да хленчите. Ограбиха милиарди 2 те свини, милиарди, хората мизерстват и несмогват на сметките дето крадците от ГЕРБ и другата свиня направиха, а вие само се оправдавате. Кога ще почнете да работите нещо??? Кога ще арестувате бандитите??? До кога ще ви търпим и храним с данъците си??? Какво получаваме като работа от вас срещу заплатите дето ви даваме??? За какво сте там??? Само да пърдите ли??? Слава на Господ Иисус Христос и ние можем да се оправдаваме само че не получаваме по 10 хиляди евро заплата. Почваите да работите или се махаите.

    09:12 11.03.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Това е въпрос за първа група на детската градина. Ние все пак сме кой с основно, кой със средно, кой с висше образувание...
    На този труден въпрос не можем да отговорим. Питай ги магистратите - по споменатия критерий, те сега постъпват в ПЪРВА ГРУПА

    09:12 11.03.2026

  • 8 безпартиен

    2 1 Отговор
    Защото прокурора е най-добрият адвокат!На всички са известни имената на следователи, прокурори и съдии с имоти у нас и в чужбина,с начин на живот явно не съответстващ на получените заплати!И това не е от вчера а от вече 36 години! Решение има,но няма кой да предложи и кои да го приемат!А тук ако предложим,ще го премахнат.

    09:14 11.03.2026

  • 9 тоз и той майтапчия

    0 0 Отговор
    е как защо нима не познаваш зависимата прокуратура в бг???

    09:15 11.03.2026

  • 10 Е,бравос

    0 0 Отговор
    И този не се усети,какви ги говори? На интервюта каза - "престъпната схема" на Пепи Еврото! След като видяхме и европрокурорката в оставка на кадри в същата схема,Защо охраняват участничка в престъпна схема? Така Янкулов изпада в смешно противоречие,което съвсем хвърля в калта Георгиева.

    09:16 11.03.2026

  • 11 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Най-после една смислена реакция на Янкулов. Той задава очевидния, задължителен въпрос след последните демарши на ГП по казуса "Теди".
    Поздравления!

    09:18 11.03.2026

  • 12 необяснимо

    0 0 Отговор
    💲Необяснимо е как българската прокуратура изпраща на Европейската прокуратура справка, в която се твърди, че е налице извършено престъпление - взимане на подкуп, и това е оставено без никакви последици, а чак сега се разбира публично.💲
    Това дали не е завоалиран упрек към европейската прокуратура, към която е европрокурорката Т.Георгиева?
    Вероятно А.Янкулов никога не би сезирал европрокуратурата, ако е на мястото на Сарафов, щом му е "необяснимо".

    09:19 11.03.2026

  • 13 кон спиратор

    0 0 Отговор
    удобната прокуратура изпратила георгиева в европа,като троянски кон,но сега тя решила да каже истината и става неудобна,затова и сега е оплювана!

    09:19 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол