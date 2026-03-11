Янкулов: Защо от прокуратурата не са предприели действия срещу Теодора Георгиева, ако е имало доказателства за корупция?

Необяснимо е как българската прокуратура изпраща на Европейската прокуратура справка, в която се твърди, че е налице извършено престъпление - взимане на подкуп, и това е оставено без никакви последици, а чак сега се разбира публично. Това каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в "Здравей, България" по Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

Според него прокуратурата допълнително се дискредитира с отговора, в който признава, че има убедителни доказателства за корупция на Теодора Георгиева.

"Едната възможност е, че считат, че това са убедителни доказателства за корупция. При това положение не може да бъде обяснено защо не се предприемат последващи действия. Другият вариант - смятат, че доказателствата не са убедителни. Ако са счели, че доказателствата не са убедителни, защо са ги изпратили на европрокуратурата. Няма обяснение. Но аз не мога да кажа коя е вярната хипотеза. Аз няма как да знам дали са достоверни и убедителни тези доказателства. Това, което е ясно, че по този начин не може да се води досъдебно производство", посочи още министър Янкулов.

В разследването по случая "Осемте джуджета" е имало сходни показания за подкупи за магистрати от Пепи Еврото, но не е ясно чии са, поясни още правосъдният министър. И добави: "Преди година прокуратурата заяви, че ще проверява изтеклите в публичното пространство записи по делото. Във вчерашната справка няма информация за това дали е назначена видеотехническата експертиза, за която се говореше".

По думите му Теодора Георгиева не отрича среща с Пепи Еврото, но твърди, че записът е орязан. "Можем да направим обосновано предположение, че тези материални носители са се озовали в Софийска градска прокуратура. Оттам насетне не знаем какво се е случило с тях", каза още той.

Министър Янкулов отбеляза още, че ще поиска информация дали Емилия Русинова, градски прокурор, е пътувала с кола на Пепи Еврото. "Информацията може да послужи за изясняване на потенциалните връзки на Пепи Еврото с магистрати. Имам правомощията да потърся дисциплинарна отговорност, при доказване на такива. Влиянията в правосъдието работят на основание зависимости, кариерно израстване или материални облаги", поясни още той.

Относно днешното заседание на Прокурорската колегия, на което ще се реши дали да бъде сменен Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, Янкулов заяви: "Прогнози не се наемам да правя".