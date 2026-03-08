Новини
Райън Гравенберх преподписа с Ливърпул

8 Март, 2026 08:28 456 0

Холандският полузащитник остава на "Анфийлд" до 2032 година

Райън Гравенберх преподписа с Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул направи важна крачка към стабилността на състава си, като официално обяви удължаването на договора на един от ключовите си футболисти – Райън Гравенберх. Младият нидерландски халф ще носи червената фланелка поне до лятото на 2032 година, а според източници от Острова, седмичното му възнаграждение ще достигне впечатляващите 250 000 паунда.

Гравенберх, който пристигна на "Анфийлд" през 2023 година от германския гранд Байерн Мюнхен, бързо се превърна в незаменима част от средната линия на мърсисайдци. Само за един сезон 23-годишният полузащитник се утвърди като титуляр и изигра ключова роля за триумфа на Ливърпул във Висшата лига. Със своята енергия, креативност и безкомпромисна игра, той спечели сърцата на феновете и доверието на треньорския щаб.

"Изключително щастлив съм, че ще продължа да бъда част от този велик клуб. За мен решението беше лесно – от първия ден усещам подкрепата на всички в Ливърпул, а семейството ми също се чувства прекрасно тук," сподели развълнуваният Гравенберх след подписването на новия контракт.

Ръководството на Ливърпул не скри задоволството си от постигнатото споразумение, като подчерта, че дългосрочният ангажимент с Гравенберх е част от стратегията за изграждане на стабилен и конкурентоспособен отбор за бъдещето.


