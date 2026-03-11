Г. Клисурски: МС е готов да вземе мерки при ново рязко поскъпване на петрола

Министърът на финансите Георги Клисурски увери, че правителството е готово да предприеме мерки, ако се стигне до ново рязко поскъпване на петрола заради войната в Близкия изток:

"Цената на петрола падна от 120 долара на барел, към днешна дата на 90 долара на барел. Беше снощи около 82 долара на барел, така че на първо място важно е да не прибързваме с мерките и разбира се, на второ място, ние сме абсолютно готови ако цените се повишат по-драстично, тогава да защитим българските граждани".

Сформираната заради поскъпването на горивата междуведомствената работна група провежда заседание, но изявления след него няма да бъдат правени.