Г. Клисурски: МС е готов да вземе мерки при ново рязко поскъпване на петрола

Г. Клисурски: МС е готов да вземе мерки при ново рязко поскъпване на петрола

11 Март, 2026 16:45

Сформираната заради поскъпването на горивата междуведомствената работна група провежда заседание, но изявления след него няма да бъдат правени

Г. Клисурски: МС е готов да вземе мерки при ново рязко поскъпване на петрола - 1
Мария Атанасова

Министърът на финансите Георги Клисурски увери, че правителството е готово да предприеме мерки, ако се стигне до ново рязко поскъпване на петрола заради войната в Близкия изток:

"Цената на петрола падна от 120 долара на барел, към днешна дата на 90 долара на барел. Беше снощи около 82 долара на барел, така че на първо място важно е да не прибързваме с мерките и разбира се, на второ място, ние сме абсолютно готови ако цените се повишат по-драстично, тогава да защитим българските граждани".

Сформираната заради поскъпването на горивата междуведомствената работна група провежда заседание, но изявления след него няма да бъдат правени.


  • 1 Горски

    5 0 Отговор
    Планираното ограбване на масите продължава... то кризи, пландемии, войни - тъкмо излизаме от едното и влизаме в другото. и така до 2030 - точно както са го написали планировчиците - от хаос в хаос. За военната техника се използва повече дизел отколкото бензин. Нали Денков каза че може да сме зле но важното е че сме направили били мръсно на Русия и не искаме никакъв петрол ни газ оттам.. ей сега с демократичен петрол сме както трябва (той може пак да е руски но минал през няколко посредника докато стане демократичен. Сърдете се на оранжевия мъпет. На него цената му била малка за великите дела, които твори. При едно и също количество като изходна суровина суров петол се получава повече дизел отколкото бензин. Но тъй като дизелът стана много популярен, му вдигаха акциза и цената. Но в България, при каквато и да е световна новина търговците на горива вдигат цените. А пък Роската от КЗК спи дълбок сън със силно стиснати очи. Нека експертите които масово говореха че няма да има повишение да обясняват защо се случва. Причини винаги ще се намерят както и пишман експерти. Зимата в САЩ била много студена и затова дизела в България поскъпнал повече от бензина.

    16:46 11.03.2026

  • 2 НАЛИ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "

    4 0 Отговор
    НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА!???
    ЗА БЕСИЛКАТА СТЕ!

    16:47 11.03.2026

  • 3 Бъди готов !

    3 0 Отговор
    Винаги готов !
    Знаете го този поздрав и отговор всички които сте били пионерчета ! Когато се замислите обаче виждате празнотата на това нещо !
    Същото е всеки път и с нашите "управляващи" ! 😀
    Да го кажа иначе, ще ви питам - От костенурка вълна стригали ли сте ?😀

    16:50 11.03.2026

  • 4 Мерките са

    2 0 Отговор
    Ясни 😂направихме комисиика да апнем пийнем и вие пак по навик ще платите сметката👋

    16:53 11.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    за плавно поскъпване проблем няма - така ли да го разбираме?

    16:58 11.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ТРЪМП И НАТАНЯХУ ПРЕДАДОХА БОЙКО И
    40 СИКАДЖИЙЧЕТА
    ....
    ТОЧНО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ :)
    . .
    А БАЦЕ ТОЛКОВА ИМ СЕ НАТЯГАШЕ:)

    17:00 11.03.2026

