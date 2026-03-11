Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скандал с дронове разтърси Манчестър: Родри от Манчестър Сити под прицела на полицията

Скандал с дронове разтърси Манчестър: Родри от Манчестър Сити под прицела на полицията

11 Март, 2026 16:27 539 0

  • родри-
  • манчестър сити-
  • дрон-
  • скандал-
  • полиция-
  • лична неприкосновеност-
  • новини манчестър-
  • шампионска лига

Очаква се разследването да хвърли повече светлина върху случая и да даде отговори на притеснените жители

Скандал с дронове разтърси Манчестър: Родри от Манчестър Сити под прицела на полицията - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Град Манчестър е разтърсен от неочакван скандал, в който главен герой се оказа испанският полузащитник на Манчестър Сити – Родри. Местните власти потвърдиха пред британските медии, че са започнали разследване по сигнали от съседи, които се оплакват от необичайни полети на дрон, управляван от футболиста.

Според информация на "The Sun", Родри вече е получил присъда за нарушаване на личното пространство на своите съседи. Те твърдят, че дронът му е прелетял опасно близо до прозорците им, предизвиквайки сериозно безпокойство и страх.

Един от потърпевшите разказва: „Живея с половинката си на висок етаж и никога не съм си представял, че докато гледаме телевизия, ще видим дрон буквално на метър от прозореца ни. Това беше шокиращо!“

Друг жител на луксозната сграда, където се намира и апартаментът на Родри, споделя, че една вечер, докато се наслаждавали на филм, забелязали мистериозна зелена светлина, която проблясвала пред прозореца им. Малко по-късно тя се преместила към двора на испанския национал, разположен на последния етаж.

Полицията в Манчестър е категорична, че приема сериозно всички сигнали за нарушаване на личното пространство и вече работи по случая.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове