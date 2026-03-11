Скандал с дронове разтърси Манчестър: Родри от Манчестър Сити под прицела на полицията

Град Манчестър е разтърсен от неочакван скандал, в който главен герой се оказа испанският полузащитник на Манчестър Сити – Родри. Местните власти потвърдиха пред британските медии, че са започнали разследване по сигнали от съседи, които се оплакват от необичайни полети на дрон, управляван от футболиста.

Според информация на "The Sun", Родри вече е получил присъда за нарушаване на личното пространство на своите съседи. Те твърдят, че дронът му е прелетял опасно близо до прозорците им, предизвиквайки сериозно безпокойство и страх.

Един от потърпевшите разказва: „Живея с половинката си на висок етаж и никога не съм си представял, че докато гледаме телевизия, ще видим дрон буквално на метър от прозореца ни. Това беше шокиращо!“

Друг жител на луксозната сграда, където се намира и апартаментът на Родри, споделя, че една вечер, докато се наслаждавали на филм, забелязали мистериозна зелена светлина, която проблясвала пред прозореца им. Малко по-късно тя се преместила към двора на испанския национал, разположен на последния етаж.

Полицията в Манчестър е категорична, че приема сериозно всички сигнали за нарушаване на личното пространство и вече работи по случая.