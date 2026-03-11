Игор Тудор бележи исторически антирекорд начело на Тотнъм

Тотнъм Хотспър преживя истински кошмар на испанска земя, след като бе разгромен с 2:5 от Атлетико Мадрид в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига. Срещата, изиграна на стадион "Уанда Метрополитано" в Мадрид, практически остави лондончани без шансове за продължаване напред, превръщайки реванша на 18 март в Лондон в почти формалност.

Тежкото поражение не само разклати самочувствието на "шпорите", но и вкара новия мениджър Игор Тудор в черните хроники на клуба. Хърватският специалист, който пое Тотнъм само преди няколко седмици, стана първият треньор в историята на клуба, който стартира с четири последователни загуби във всички турнири. Преди фиаското в Мадрид, Тудор и неговите възпитаници инкасираха три поредни поражения във Висшата лига – и то все в лондонски дербита срещу Арсенал, Фулъм и Кристъл Палас.

Серията от неуспехи доведе до сериозно напрежение сред феновете и постави под въпрос бъдещето на наставника още в самото начало на неговия престой.

Във вътрешното първенство Тотнъм се намира на незавидната 16-а позиция, а надеждите за трофей вече са погребани след ранното отпадане от Купата на Лигата и ФА Къп. Предстоящото гостуване на Ливърпул в неделя изглежда като поредното тежко изпитание за разклатения тим.