Арнолд Шварценегер отново ще изиграе Конан Варварина

11 Март, 2026 16:59 800 6

Новият филм ще следва събитията от оригиналната лента

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Арнолд Шварценегер потвърди, че подготвя завръщане към една от най-емблематичните роли в кариерата си – тази на Конан Варварина. Актьорът направи изявлението по време на ежегодния спортен форум Arnold Sports Festival в Кълъмбъс, щата Охайо, където традиционно представя новини около свои бъдещи проекти.

Според информация от индустриални източници новият филм се разработва от студиото 20th Century Studios и ще представлява директно продължение на класическия фентъзи филм "Конан Варварина" от 1982 г. Именно тази продукция превърна Шварценегер в международна екшън звезда и остава сред най-влиятелните фентъзи заглавия на своето време.

Проектът ще игнорира събитията от продължението "Конан Разрушителя" (1984), както и по-късния римейк "Конан Варварина" (2011) с участието на Джейсън Момоа. Вместо това новата история ще се опита да продължи хронологично линията на оригиналния филм и да върне персонажа към корените на литературния свят, създаден от писателя Робърт Е. Хауърд.

Сюжетът ще бъде вдъхновен от сборника с разкази Крал Конан (1953) и ще представи героя като по-възрастен владетел, управлявал дълги години, но изправен пред ново предизвикателство. Историята ще проследи момент, в който остарелият воин е принуден да напусне трона и да се върне към живота на боец и скитник – сюжетна линия, която според създателите ще позволи на филма да отрази реалната възраст на актьора.

За режисьор на проекта се споменава името на Кристофър Маккуори, познат с работата си по поредицата "Мисията Невъзможна" и филма "Джак Рийчър". Според Арнолд Шварценегер новата продукция ще се стреми да възстанови атмосферата на оригинала – суровия тон, митологичния свят и визуалната естетика на фентъзито от началото на 80-те години, но с модерни специални ефекти и значително по-голям бюджет.

Актьорът, който ще навърши 79 години през лятото, подчерта, че сценарият се адаптира към възрастта му и ще представи героя в по-късен етап от живота му – подход, който през последните години се използва и в други франчайзи с ветерани от екшън жанра.

По време на фестивала бившият губернатор на Калифорния намекна и за възможно възраждане на други знакови роли от кариерата си, включително тези от филмите "Хищника" и "Командо". Той уточни, че подобни идеи засега се намират на концептуален етап и не са достигнали до официална фаза на производство.


