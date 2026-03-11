Новини
Звезда от "Хари Потър" ще става баща за четвърти път

11 Март, 2026

Кордис сподели, че той и съпругата му очакват момиченце

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Хари Потър“ Луис Кордис заяви, че очаква четвърто дете. Той обяви третата бременност на съпругата си Натали в Instagram. Кордис сподели, че той и съпругата му очакват момиченце.

Двойката вече има две дъщери, петгодишната Исла и двегодишната Роуз. Луис има и деветгодишен син, Кайс.

„Исла и Роуз скоро ще имат малка сестричка, с която да растат. Може би все още не го осъзнават, но ще бъдат най-добрите големи сестри. Искам също да кажа колко се гордея с прекрасната си съпруга. Никога няма да приема за даденост, че тя е износила децата ни и е родила три прекрасни момичета. Вечно съм ѝ благодарен за прекрасното семейство, което създадохме заедно“, написа Кордис.

36-годишният актьор изигра ученика от Слидерин Блейз Забини в три филма от поредицата „Хари Потър“. По-късно напуска актьорството, за да работи в отдел „Човешки ресурси“.


