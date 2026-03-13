Резултати от мачовете в НБА

Резултати от мачовете в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада - НБА:
Орландо Меджик - Вашингтон Уизардс 136:131 след продължение
Детройт Пистънс - Филаделфия Севънти Сиксърс 131:109
Индиана Пейсърс - Финикс Сънс 108:123
Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 108:97
Оклахома Сити Тъндър - Бостън Селтикс 104:102
Маями Хийт - Милуоки Бъкс 112:105
Мемфис Гризлийс - Далас Маверикс 112:120
Сан Антонио Спърс - Денвър Нъгетс 131:136
Лос Анджелис Лейкърс - Чикаго Булс 142:130
