Резултати от мачовете в НБА

13 Март, 2026 11:41 437 0

Оклахома Сити Тъндър спечели трудно срещу Бостън Селтикс

Резултати от мачовете в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Резултати от мачовете в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада - НБА:

Орландо Меджик - Вашингтон Уизардс 136:131 след продължение

Детройт Пистънс - Филаделфия Севънти Сиксърс 131:109

Индиана Пейсърс - Финикс Сънс 108:123

Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 108:97

Оклахома Сити Тъндър - Бостън Селтикс 104:102

Маями Хийт - Милуоки Бъкс 112:105

Мемфис Гризлийс - Далас Маверикс 112:120

Сан Антонио Спърс - Денвър Нъгетс 131:136

Лос Анджелис Лейкърс - Чикаго Булс 142:130


