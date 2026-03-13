Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Олимпиакос отстъпи драматично на Монако без Везенков в състава си

13 Март, 2026 08:04 553 1

Българската звезда продължава да лекува травма

Олимпиакос отстъпи драматично на Монако без Везенков в състава си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща битка се разигра в зала „Гастон Медесан“, където Олимпиакос допусна минимална загуба с 80:81 при гостуването си на Монако в 31-ия кръг на баскетболната Евролига. Гръцкият гранд се изправи пред сериозно предизвикателство, тъй като отново не можеше да разчита на българската си звезда Александър Везенков, който продължава да лекува травма.

Домакините от Монако демонстрираха стабилна игра, като Майк Джеймс се отличи с 14 точки, 5 борби и 5 асистенции за 29 минути на паркета. В редиците на Олимпиакос най-резултатен бе сръбският център Никола Милутинов, който завърши с дабъл-дабъл – 13 точки и 10 борби, допълнени от една асистенция за 25 минути.

След този оспорван двубой Монако се изкачи на деветата позиция във временното класиране с актив от 17 победи и 14 загуби. Олимпиакос, въпреки поражението, остава на престижното трето място с 20 успеха и 11 поражения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 кой му дреме

    1 0 Отговор
    изгониха го с ритник от нба
    и от гръцко че го изгонят

    българинът е като юдея
    с лопатата го гонят

    08:10 13.03.2026

