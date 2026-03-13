Олимпиакос отстъпи драматично на Монако без Везенков в състава си

Вълнуваща битка се разигра в зала „Гастон Медесан“, където Олимпиакос допусна минимална загуба с 80:81 при гостуването си на Монако в 31-ия кръг на баскетболната Евролига. Гръцкият гранд се изправи пред сериозно предизвикателство, тъй като отново не можеше да разчита на българската си звезда Александър Везенков, който продължава да лекува травма.

Домакините от Монако демонстрираха стабилна игра, като Майк Джеймс се отличи с 14 точки, 5 борби и 5 асистенции за 29 минути на паркета. В редиците на Олимпиакос най-резултатен бе сръбският център Никола Милутинов, който завърши с дабъл-дабъл – 13 точки и 10 борби, допълнени от една асистенция за 25 минути.

След този оспорван двубой Монако се изкачи на деветата позиция във временното класиране с актив от 17 победи и 14 загуби. Олимпиакос, въпреки поражението, остава на престижното трето място с 20 успеха и 11 поражения.