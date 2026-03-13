Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стефан Грозданов отбелязва 80 години: Живот, отдаден на българския футбол

13 Март, 2026 12:35 347 2

Честит юбилей!

Стефан Грозданов отбелязва 80 години: Живот, отдаден на българския футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес българският футбол празнува – една от най-емблематичните фигури в историята на спорта у нас, Стефан Грозданов, навършва 80 години.

Роден на 13 март 1946 г. в сърцето на София, Грозданов оставя незаличима следа както на терена, така и край тъчлинията. Кариерата му започва в столичния Спартак, но истинският му разцвет идва с екипа на Етър. В продължение на седем сезона той е неизменна част от отбора, записвайки впечатляващите 166 мача в елита, преди да продължи пътя си в Балкан (Ботевград). Този период се превръща в златна епоха за великотърновския клуб.

След края на активната си състезателна дейност, Грозданов се посвещава на треньорската професия. Първите му стъпки са в детско-юношеската школа на Левски, а по-късно поема ръководството на ДЮШ на кипърския гранд Омония. В България неговият опит и страст към играта го отвеждат начело на редица клубове – Бдин, Хебър, Септември (София), Велбъжд, Спартак (Варна), Левски, Локомотив (София), Пирин и Монтана.

Най-ярките му успехи са свързани с Локомотив (София), където под негово ръководство „железничарите“ записват рекордните осем поредни мача без поражение в европейските клубни турнири и печелят бронзови медали в две последователни първенства.

Стефан Грозданов не спира дотук – той става първият председател на Асоциацията на футболните треньори в България и е активен член на Техническия комитет към БФС.

Футболната страст се предава и на следващото поколение – синът му Божил Грозданов дълги години е тийм мениджър на националния отбор, а другият му син, Йордан, работи като пресаташе на футболната централа.

Честит юбилей, маестро Грозданов! Българският футбол е по-богат благодарение на Вашата отдаденост, професионализъм и любов към играта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поздрав

    1 0 Отговор
    Да е жив и здрав бай Гроздан!

    12:43 13.03.2026

  • 2 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Този не сме го чували.

    12:58 13.03.2026

