Иран отвръща на САЩ: Истинският въпрос е кой заслужава да бъде на Световното първенство

Напрежението на футболната сцена продължава, след като Иран отправи категоричен отговор на изказванията на американския президент Доналд Тръмп относно участието на персийския национален отбор на предстоящото Световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

В светлината на ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран, спортът отново се оказа в центъра на политическите страсти. След като Тръмп изрази съмнения относно безопасността на иранските футболисти и намекна, че тяхното присъствие на Мондиала е нежелателно, иранската футболна федерация не закъсня с реакция. В официално изявление, разпространено вчера, от Техеран подчертаха, че Световното първенство е глобален форум, организиран от ФИФА, а не от отделни държави, и че никой няма право да дискриминира отбор, който се е класирал по спортен път.

"Иран заслужено спечели мястото си сред най-добрите, след поредица от убедителни победи. Никой не може да ни отнеме правото да се състезаваме на този престижен турнир," категорични са от федерацията. Те дори обърнаха стрелите към домакините, като заявиха: "Ако има страна, която трябва да бъде изключена, това е тази, която не може да гарантира сигурността на участниците, въпреки че носи титлата 'домакин'."

Министърът на спорта на Иран също зае твърда позиция, като обяви, че при настоящите обстоятелства националният тим няма да участва на Световното, ако сигурността на играчите не бъде гарантирана. Сблъсъкът между политиката и футбола отново излезе на преден план, а съдбата на иранския отбор остава под въпрос.