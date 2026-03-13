Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Иран отвръща на САЩ: Истинският въпрос е кой заслужава да бъде на Световното първенство

Иран отвръща на САЩ: Истинският въпрос е кой заслужава да бъде на Световното първенство

13 Март, 2026 13:02 885 2

  • иран-
  • сащ-
  • световно първенство по футбол-
  • фифа-
  • доналд тръмп-
  • сигурност-
  • политика и спорт-
  • мондиал 2026-
  • международни отношения

Светът очаква с интерес дали ФИФА ще успее да запази неутралитета на най-големия футболен форум и да гарантира, че спортът ще остане над политическите интриги

Иран отвръща на САЩ: Истинският въпрос е кой заслужава да бъде на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Напрежението на футболната сцена продължава, след като Иран отправи категоричен отговор на изказванията на американския президент Доналд Тръмп относно участието на персийския национален отбор на предстоящото Световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

В светлината на ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран, спортът отново се оказа в центъра на политическите страсти. След като Тръмп изрази съмнения относно безопасността на иранските футболисти и намекна, че тяхното присъствие на Мондиала е нежелателно, иранската футболна федерация не закъсня с реакция. В официално изявление, разпространено вчера, от Техеран подчертаха, че Световното първенство е глобален форум, организиран от ФИФА, а не от отделни държави, и че никой няма право да дискриминира отбор, който се е класирал по спортен път.

"Иран заслужено спечели мястото си сред най-добрите, след поредица от убедителни победи. Никой не може да ни отнеме правото да се състезаваме на този престижен турнир," категорични са от федерацията. Те дори обърнаха стрелите към домакините, като заявиха: "Ако има страна, която трябва да бъде изключена, това е тази, която не може да гарантира сигурността на участниците, въпреки че носи титлата 'домакин'."

Министърът на спорта на Иран също зае твърда позиция, като обяви, че при настоящите обстоятелства националният тим няма да участва на Световното, ако сигурността на играчите не бъде гарантирана. Сблъсъкът между политиката и футбола отново излезе на преден план, а съдбата на иранския отбор остава под въпрос.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 2 Отговор
    България заслужаваше да е на това първенство, но нямахме късмет в мачовете. Ако Иран бойкотират, редно е ние да ги заменим.

    Коментиран от #2

    13:47 13.03.2026

  • 2 Улав

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Събуди се

    13:58 13.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове