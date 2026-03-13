Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас нареди Григор Димитров в свой Топ 3

Карлос Алкарас нареди Григор Димитров в свой Топ 3

13 Март, 2026 12:50 891 2

  • григор димитров-
  • карлос алкарас-
  • къс удар-
  • тенис-
  • новак джокович-
  • корентен муте-
  • световен номер едно-
  • признание-
  • турнир-
  • спортни новини

Испанецът посочи своите фаворити по къси удари

Карлос Алкарас нареди Григор Димитров в свой Топ 3 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В света на професионалния тенис, където всеки детайл може да реши изхода на мача, късият удар се превръща във все по-ценен елемент от арсенала на топ играчите. Световният номер едно Карлос Алкарас неотдавна сподели своето мнение за най-добрите изпълнители на този техничен удар, като изненадващо включи и българската звезда Григор Димитров в престижната си класация.

В интервю, което предизвика интерес сред феновете и анализаторите, младият испанец разкри кои тенисисти според него владеят до съвършенство изкуството на късия удар.

„Без да се замислям, мога да посоча няколко имена. Корентен Муте определено е сред тях – французинът впечатлява с изключителна прецизност и креативност при изпълнението на къси удари. Не мога да пропусна и Новак Джокович, чийто ляв къс удар е истинско произведение на изкуството. Всеки път, когато го използва, резултатът е повече от впечатляващ“, заяви Алкарас.

Сред изброените от испанеца майстори на късия удар се нарежда и Григор Димитров. „Григор също притежава забележителен къс удар – точността му е на изключително високо ниво“, подчерта световният номер 1, като по този начин отдаде заслужено признание на българския ас.

„Това са тримата, които веднага ми идват наум. Със сигурност има и други, но тези бих отличил без колебание“, завърши Алкарас.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодарност

    4 0 Отговор
    Добре че са чужденците.Ние обичаме да племена Гришо

    13:07 13.03.2026

  • 2 ефектно

    1 2 Отговор
    Няколко къси удара... и партньорките се отказват.

    13:09 13.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове