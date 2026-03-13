Карлос Алкарас нареди Григор Димитров в свой Топ 3

В света на професионалния тенис, където всеки детайл може да реши изхода на мача, късият удар се превръща във все по-ценен елемент от арсенала на топ играчите. Световният номер едно Карлос Алкарас неотдавна сподели своето мнение за най-добрите изпълнители на този техничен удар, като изненадващо включи и българската звезда Григор Димитров в престижната си класация.

В интервю, което предизвика интерес сред феновете и анализаторите, младият испанец разкри кои тенисисти според него владеят до съвършенство изкуството на късия удар.

„Без да се замислям, мога да посоча няколко имена. Корентен Муте определено е сред тях – французинът впечатлява с изключителна прецизност и креативност при изпълнението на къси удари. Не мога да пропусна и Новак Джокович, чийто ляв къс удар е истинско произведение на изкуството. Всеки път, когато го използва, резултатът е повече от впечатляващ“, заяви Алкарас.

Сред изброените от испанеца майстори на късия удар се нарежда и Григор Димитров. „Григор също притежава забележителен къс удар – точността му е на изключително високо ниво“, подчерта световният номер 1, като по този начин отдаде заслужено признание на българския ас.

„Това са тримата, които веднага ми идват наум. Със сигурност има и други, но тези бих отличил без колебание“, завърши Алкарас.