САЩ предупредиха за "риск от отвличания" на американски граждани в Ирак

13 Март, 2026 14:18 514 9

От няколко дни САЩ призовават всички свои граждани да напуснат Близкия изток, където на 28 февруари започнаха съвместна с Израел офанзива срещу Иран

Посолството на САЩ в Багдад предупреди за "риск от отвличания" на американски граждани в Ирак, където проирански иракски фракции заплашват интересите на Вашингтон в региона в разгара на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Иран и съюзническите му терористични милиции представляват сериозна заплаха за обществената сигурност в Ирак", посочва дипломатическото представителство на своя сайт в актуализирано съобщение

"Тези групировки са атакували и може да продължат да атакуват американски компании и енергийна инфраструктура, експлоатирана от САЩ", се посочва в съобщението и се добавя: "Американците също така са изложени на риск от отвличания."

От няколко дни САЩ призовават всички свои граждани да напуснат Близкия изток, където на 28 февруари започнаха съвместна с Израел офанзива срещу Иран, отбелязва АФП.


  • 1 Нещастници

    7 1 Отговор
    а какво правят въпросните граждани в Ирак? на екскурзия ли са

    Коментиран от #3, #7

    14:21 13.03.2026

  • 2 А бе карай да върви

    2 0 Отговор
    ИРАК, ИРАН ... миССирката дали знае разликата ?

    14:25 13.03.2026

  • 3 Стефан

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нещастници":

    Има и на екскурзия, бе Муньо. В Ирак има доста туристически забележителности. Ама ти в люлинската панелка, откъде да ги знаеш тия неща.

    14:25 13.03.2026

  • 4 А пък Иран от кога предупреждава

    2 1 Отговор
    Че Сащ и Израел са едни терористични прокси държавици, ама никой не чува!

    14:28 13.03.2026

  • 5 Бг.Летището е пълно

    0 0 Отговор
    с военни самолети да знаете, че влизаме във война.Предупредени сте!

    14:28 13.03.2026

  • 6 000

    0 0 Отговор
    Вън ционистка американска шайка от близкия изток.

    14:35 13.03.2026

  • 7 000

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нещастници":

    Експлоатират демократично нефта та този нещастен народ. Тека ги избият американските отрепки.

    14:37 13.03.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    снощи отвляках няколко копеи..голя,м @ ой ги е//@ах- единия, с пълна уста измърмори , че ще ми отмъстите...да вярваМ ЛИ?

    14:41 13.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

