САЩ предупредиха за "риск от отвличания" на американски граждани в Ирак

Посолството на САЩ в Багдад предупреди за "риск от отвличания" на американски граждани в Ирак, където проирански иракски фракции заплашват интересите на Вашингтон в региона в разгара на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Иран и съюзническите му терористични милиции представляват сериозна заплаха за обществената сигурност в Ирак", посочва дипломатическото представителство на своя сайт в актуализирано съобщение

"Тези групировки са атакували и може да продължат да атакуват американски компании и енергийна инфраструктура, експлоатирана от САЩ", се посочва в съобщението и се добавя: "Американците също така са изложени на риск от отвличания."

От няколко дни САЩ призовават всички свои граждани да напуснат Близкия изток, където на 28 февруари започнаха съвместна с Израел офанзива срещу Иран, отбелязва АФП.