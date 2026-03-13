Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мъж преби зверски приятелката си, остави я без далак

13 Март, 2026 14:14 753 10

Деянието е извършено в условията на домашно насилие

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, причинил тежка телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.03.2026 г. около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият И.Д. е ритал в гърба жената и по този начин ѝ причинил тежка телесна повреда, довела до загуба на слезката.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 128, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

И.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.


България
  • 1 АСАМБЛЕЯ НА МИРА

    3 9 Отговор
    Е ТОВА СА РОДЕНИТЕ В....НРБ..пр.1989г.

    Коментиран от #4, #5, #6

    14:21 13.03.2026

  • 2 Морал

    10 1 Отговор
    Стига вече сте живяли раждали деца без брак! Имайте малко самоуважение и се спрете!
    Народът полудя от мизерия.

    Коментиран от #9, #10

    14:23 13.03.2026

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Тия и-и-ти от съдебната система кога ще си заработят заплатите и парите за облекло те са вече за съдене и за затвор с години влачат делата

    14:30 13.03.2026

  • 4 и възпитаван

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "АСАМБЛЕЯ НА МИРА":

    при се де се урудията

    14:31 13.03.2026

  • 5 Кооо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "АСАМБЛЕЯ НА МИРА":

    Роден преди 89та ама израстнал и възпитан от демокрацията да убива.Такива са всички,които плюят по социализма побъркани

    14:33 13.03.2026

  • 6 Уточнение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "АСАМБЛЕЯ НА МИРА":

    И през соца имаше бо.луци и уб.йци, обаче и обществото ги отхвърляше милицията ги сдробяваше, като ги хване, не като сега.

    14:35 13.03.2026

  • 7 Пич

    0 0 Отговор
    Що за примати живеят в тази държава, Баа ли му М.! Понякога си мисля, че средновековните закони са били по справедливи - на площада, пред всички!!! Това е ненормално отношение, каквато и да е причината. Ни е първият, нито ще е последният който е хванал неговата да лапа примерно, но това трябва да се решава цивилизовно!!!

    14:38 13.03.2026

  • 8 1488

    0 0 Отговор
    трета статия със снимки и текст от Чат ГПТ

    14:39 13.03.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Морал":

    И тоя отива за 1 месец условна присъда и 150 евро глоба.

    14:42 13.03.2026

  • 10 Почти съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Морал":

    Полудял е...Ама не е от мизерия! Да е гладен? Не е, никой не е умрял от глад, нали? Да кажеш, че няма работа и затова не може да си купи хляб? Работа има, та знае ли се...
    От нещо друго ще да е май...Простотия ...ми идва на първо място като възможна причина!

    14:43 13.03.2026