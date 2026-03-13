Мъж преби зверски приятелката си, остави я без далак

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, причинил тежка телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.03.2026 г. около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият И.Д. е ритал в гърба жената и по този начин ѝ причинил тежка телесна повреда, довела до загуба на слезката.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 128, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

И.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.