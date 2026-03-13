Мъж преби зверски приятелката си, остави я без далак

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, причинил тежка телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.03.2026 г. около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият И.Д. е ритал в гърба жената и по този начин ѝ причинил тежка телесна повреда, довела до загуба на слезката.
Деянието е извършено в условията на домашно насилие.
По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 128, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
И.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.
Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.
1 АСАМБЛЕЯ НА МИРА
Коментиран от #4, #5, #6
14:21 13.03.2026
2 Морал
Народът полудя от мизерия.
Коментиран от #9, #10
14:23 13.03.2026
3 Абе
14:30 13.03.2026
4 и възпитаван
До коментар #1 от "АСАМБЛЕЯ НА МИРА":при се де се урудията
14:31 13.03.2026
5 Кооо
До коментар #1 от "АСАМБЛЕЯ НА МИРА":Роден преди 89та ама израстнал и възпитан от демокрацията да убива.Такива са всички,които плюят по социализма побъркани
14:33 13.03.2026
6 Уточнение
До коментар #1 от "АСАМБЛЕЯ НА МИРА":И през соца имаше бо.луци и уб.йци, обаче и обществото ги отхвърляше милицията ги сдробяваше, като ги хване, не като сега.
14:35 13.03.2026
7 Пич
14:38 13.03.2026
8 1488
14:39 13.03.2026
9 Гост
До коментар #2 от "Морал":И тоя отива за 1 месец условна присъда и 150 евро глоба.
14:42 13.03.2026
10 Почти съгласен
До коментар #2 от "Морал":Полудял е...Ама не е от мизерия! Да е гладен? Не е, никой не е умрял от глад, нали? Да кажеш, че няма работа и затова не може да си купи хляб? Работа има, та знае ли се...
От нещо друго ще да е май...Простотия ...ми идва на първо място като възможна причина!
14:43 13.03.2026