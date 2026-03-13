Новини
Сестри Стоеви на крачка от полуфиналите на Yonex Swiss Open

13 Март, 2026

Българките победиха тайландската двойка Хатаитип Миджад и Напапакорн Тунгкасатан

Сестри Стоеви на крачка от полуфиналите на Yonex Swiss Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските бадминтонистки Габриела и Стефани Стоеви продължават победния си поход на престижния турнир Yonex Swiss Open в Базел, част от Световната верига „World Tour Super 300“. Двете сестри, които са сред фаворитките и заемат пета позиция в основната схема, демонстрираха характер и класа, като се пребориха за място на четвъртфиналите.

В оспорван осминафинален сблъсък европейските шампионки се изправиха срещу тайландската двойка Хатаитип Миджад и Напапакорн Тунгкасатан. След динамичен и напрегнат двубой, продължил около час, Стоеви надделяха с 2:1 гейма, показвайки завидна воля и отлична тактическа подготовка.

Следващото предизвикателство пред българките ще бъде двойката Лин Фан Ху и Джън Юй-Чъе от Китайско Тайпе. Победа в този мач ще осигури на Габриела и Стефани място сред най-добрите четири в турнира – полуфиналите, където конкуренцията е повече от ожесточена.


