Анчелоти е сигурен в удължаването на договора си с Бразилия и каза защо не иска Неймар

В късната вечер на 16-и март (понеделник) Карло Анчелоти обяви групата, която ще използва за контролните срещи с Франция и Хърватия в края на този месец. Голямата новина за българските фенове бе, че бившият футболист на нашия 14-кратен шампион Лудогорец - Игор Тиаго, получи повиквателна. В световен мащаб пък отекна потвърждаването на информацията, че бившият състезател на Пари Сен Жермен и Барселона - Неймар, не е сред 26-имата, на които Анчелоти ще разчита. По време на пресконференцията, на която обяви групата за срещите с актуалните носители на световните сребърни и бронзови медали, селекционерът на “Селесао” коментира причините да не прибегне към бившата звезда на европейския футбол.

“Обяснението за списъка е, че той зависи много от контузиите, очевидно. Той е съставен от играчи, които са на 100 процента във физическата си форма. Имаме важни контузени играчи като Милитао, Бруно Гимараеш, Естевао, Родриго, на които пожелаваме бързо възстановяване. Ще изиграем два важни, интензивни мача за много кратък период, включително пътувания. Предпочитам да доведа тези, които са на 100%. Това е физическа оценка, а не техническа. Неймар е много добър с топката, но трябва да се подобри физически. Защото, както за треньорския щаб, така и за мен, той не е на 100% от потенциала си. Той трябва да работи, за да го постигне. Това е моето мнение и това на целия треньорски щаб, който следи мачовете му и ще продължи да го прави през следващите дни и месеци”, каза Анчелоти.

Селекционерът направи и интересен коментар по отношение на бъдещето на Неймар, като заяви, че бразилецът има възможност да получи шанс за изява отново на най-високо ниво. Той визира това за квалификационния цикъл за следващото Световно първенство през 2030 г. в Мароко, Португалия и Испания.

“Ако е 100% годен за следващото Световно първенство, може да участва. Защо не е в този списък сега? Защото не е 100%. Имаме нужда от играчи, които са 100% в момента. Но както казах, окончателният списък ще бъде различен. Неймар трябва да продължи да работи и да играе, демонстрирайки качествата си, докато е в добра физическа форма”, уточни Анчелоти.

Това логично провокира въпроси и за бъдещето на самия наставник на “Селесао”, който потвърди шанса, че може да удължи договора си с Бразилската футболна федерация до 2030 г. и следващия Мондиал, който ще бъде първият на два различни континента. За това се спекулира още от първите дни на настоящата година и се твърди, че когато италианската жива легенда сред треньорите сложи подписа си на контракта, ще се превърне в най-скъпоплатения стратег в света.

“Нямаме никакви проблеми с удължаването на договора. Когато една двойка иска да продължи, мисля, че няма проблем. Или преди, или след следващото Световно първенство ще направим това удължаване официално. Удължаването преди Световното първенство ще бъде по-евтино, след това ще бъде по-скъпо. Много съм уверен”, подчерта Анчелоти.

66-годишният италианец пое Бразилия през миналото лято непосредствено след раздялата си с Реал Мадрид и успя да класира Бразилия за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, след като визите за Северна Америка бяха поставени на карта заради слабото представяне под ръководството на предишния селекционер Доривал Жуниор. До момента под ръководството на Анчелоти “кариоките” изиграха 8 мача, в които записаха 4 победи, 2 равенства и 2 загуби. Новият наставник на петкратните шампиони на планетата направи сериозно обновяване на отбора, което продължава и сега при генералните репетиции за Световните футболни финали това лято. Именно повиквателната за Игор Тиаго и на някои други нови имена доказва амбициите на селекционера да оформи новото лице на националния тим, който не може да стигне до световната титла от 2002 г. насам.

“Когато извикваме нови играчи, искаме да знаем как се вписват в нашата среда, какъв е техният характер. Знаем отлично как играят, защото имаме оценки на всеки играч”, акцентира Анчелоти.