Байерн Мюнхен започна преговори за нов договор с Мануел Нойер

30 Април, 2026 22:19 418 2

Феновете с нетърпение очакват развръзката

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен официално даде старт на разговорите за удължаване на контракта на своя легендарен страж Мануел Нойер, който вече е на прага на 40-те. Новината бе разпространена от уважавания журналист на Sky Sport Флориан Плетенберг, който сподели детайли в социалните мрежи.

Според източници, близки до клуба, двете страни обсъждат възможността германският национал да остане на "Алианц Арена" поне до лятото на 2027 година.

Днес агентът на Нойер – Томас Крот – се е срещнал с представители на ръководството на Байерн, за да уточнят ключови параметри като възнаграждение и други важни условия по евентуалния нов договор. Засега обаче окончателно споразумение не е постигнато.

Любопитен момент е, че през следващия сезон се очаква Нойер да отстъпи част от титулярното си място на младия Йонас Урбиг, който в момента е втори избор под рамката на вратата. Това може да означава по-малко игрови минути за опитния вратар, но и възможност за плавен преход към новото поколение.

Мануел Нойер се присъедини към Байерн през 2011 година, след като изгря като талант в Шалке 04. През настоящата кампания ветеранът има 35 участия във всички турнири, като е инкасирал 38 попадения. Роденият в Гелзенкирхен вратар продължава да бъде ключова фигура за баварците, въпреки напредналата си възраст.


  • 1 Явно

    0 0 Отговор
    и немската пенсионна система не е много добре. Не смеят да го пенсионират.

    22:26 30.04.2026

  • 2 Който си може,

    0 0 Отговор
    Си може…

    22:47 30.04.2026

