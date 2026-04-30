Байерн Мюнхен започна преговори за нов договор с Мануел Нойер

Баварският колос Байерн Мюнхен официално даде старт на разговорите за удължаване на контракта на своя легендарен страж Мануел Нойер, който вече е на прага на 40-те. Новината бе разпространена от уважавания журналист на Sky Sport Флориан Плетенберг, който сподели детайли в социалните мрежи.

Според източници, близки до клуба, двете страни обсъждат възможността германският национал да остане на "Алианц Арена" поне до лятото на 2027 година.

Днес агентът на Нойер – Томас Крот – се е срещнал с представители на ръководството на Байерн, за да уточнят ключови параметри като възнаграждение и други важни условия по евентуалния нов договор. Засега обаче окончателно споразумение не е постигнато.

Любопитен момент е, че през следващия сезон се очаква Нойер да отстъпи част от титулярното си място на младия Йонас Урбиг, който в момента е втори избор под рамката на вратата. Това може да означава по-малко игрови минути за опитния вратар, но и възможност за плавен преход към новото поколение.

Мануел Нойер се присъедини към Байерн през 2011 година, след като изгря като талант в Шалке 04. През настоящата кампания ветеранът има 35 участия във всички турнири, като е инкасирал 38 попадения. Роденият в Гелзенкирхен вратар продължава да бъде ключова фигура за баварците, въпреки напредналата си възраст.