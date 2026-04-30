Нотингам Форест с крачка към финала на Лига Европа след спорна дузпа срещу Астън Вила

30 Април, 2026 23:53 404 0

Наказателният удар бе реализиран хладнокръвно от Крис Ууд

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нотингам Форест надделя, като домакин, с минималното 1:0 над Астън Вила в първия полуфинален сблъсък от Лига Европа. Единственото попадение в срещата дойде след дискусионна дузпа, която бе реализирана хладнокръвно от Крис Ууд в 71-ата минута, доближавайки „червените“ до мечтания финал във втория по престиж европейски клубен турнир.

Още от първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и контролираха темпото на играта. През първата част Нотингам създаде няколко опасни положения, като най-чистата възможност се откри пред Игор Жезуш в 33-ата минута. Нападателят отправи мощен удар от близка дистанция, но стражът на гостите Емилиано Мартинес показа класа и спаси сигурен гол, запазвайки интригата жива.

След почивката двата тима заиграха по-равностойно, но съдбата на мача бе решена в 67-ата минута, когато Люка Дин от Астън Вила игра с ръка в собственото си наказателно поле. Първоначално португалският рефер Жоао Пинейро не отсъди нарушение, но след намесата на ВАР и внимателен преглед на ситуацията, съдията посочи бялата точка. Крис Ууд не трепна и с прецизен удар донесе ценната победа за Нотингам.

В оставащите минути гостите от Бирмингам опитаха да изравнят, но защитата на Форест бе непробиваема, а нови голове така и не паднаха.

Така Нотингам Форест си осигури крехка преднина преди реванша, който ще се изиграе на 7 май в Бирмингам.


