Володимир Зеленски: Украинската армия ще продължи да разширява обхвата на ударите дълбоко в Русия

Президентът Володимир Зеленски заяви в сряда, че Украйна ще продължи да увеличава обхвата на ударите си срещу Русия, след като обяви успешна атака по цел на разстояние над 1500 км, цитира думите му "Ройтерс".

В публикация в X той съобщи, че украинската служба за сигурност е нанесла удар дълбоко на руска територия, който определи като "нов етап в използването на украински оръжия за ограничаване на потенциала на руската война". Зеленски публикува видео с издигащ се дим, без да посочва конкретната цел.

"Разстоянието по права линия е над 1500 километра. Ще продължим да разширяваме тези обхвати", добави той.

По-късно СБУ съобщи, че нейни дронове са поразили руска нефтопреносна станция край град Перм през нощта, на около 1500 км от Украйна.

През последните седмици Киев засили атаките си срещу цели в Русия, включително петролни рафинерии, складове и пристанища. Украйна се стреми да отслаби ключов източник на финансиране за военните действия на Москва. Ударите идват на фона на покачване на световните цени на петрола заради войната с Иран.

Във вторник украински дрон предизвика голям пожар в руска петролна рафинерия в черноморското пристанище Туапсе. Това беше третата атака срещу обекта за по-малко от две седмици.

Руският президент Владимир Путин заяви, че нападенията са доказателство за засилени украински атаки срещу цивилни цели.

Украинското министерство на отбраната съобщи, че от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. страната е увеличила обхвата на ударите си срещу Русия със 170%.

Киев също така е натрупал запаси от местно произведени оръжия с голям обсег. През февруари украински дронове удариха рафинерия в Ухта, в руския регион Коми, на около 1750 км от украинската граница, според регионални власти.

"Важно е всеки удар да намалява възможностите на руската военна промишленост, логистика и износ на петрол", добави Зеленски.