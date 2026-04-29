Володимир Зеленски: Украинската армия ще продължи да разширява обхвата на ударите дълбоко в Русия
Володимир Зеленски: Украинската армия ще продължи да разширява обхвата на ударите дълбоко в Русия

29 Април, 2026 18:08 1 104 103

Володимир Зеленски: Украинската армия ще продължи да разширява обхвата на ударите дълбоко в Русия - 1
Президентът Володимир Зеленски заяви в сряда, че Украйна ще продължи да увеличава обхвата на ударите си срещу Русия, след като обяви успешна атака по цел на разстояние над 1500 км, цитира думите му "Ройтерс".

В публикация в X той съобщи, че украинската служба за сигурност е нанесла удар дълбоко на руска територия, който определи като "нов етап в използването на украински оръжия за ограничаване на потенциала на руската война". Зеленски публикува видео с издигащ се дим, без да посочва конкретната цел.

"Разстоянието по права линия е над 1500 километра. Ще продължим да разширяваме тези обхвати", добави той.

По-късно СБУ съобщи, че нейни дронове са поразили руска нефтопреносна станция край град Перм през нощта, на около 1500 км от Украйна.

През последните седмици Киев засили атаките си срещу цели в Русия, включително петролни рафинерии, складове и пристанища. Украйна се стреми да отслаби ключов източник на финансиране за военните действия на Москва. Ударите идват на фона на покачване на световните цени на петрола заради войната с Иран.

Във вторник украински дрон предизвика голям пожар в руска петролна рафинерия в черноморското пристанище Туапсе. Това беше третата атака срещу обекта за по-малко от две седмици.

Руският президент Владимир Путин заяви, че нападенията са доказателство за засилени украински атаки срещу цивилни цели.

Украинското министерство на отбраната съобщи, че от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. страната е увеличила обхвата на ударите си срещу Русия със 170%.

Киев също така е натрупал запаси от местно произведени оръжия с голям обсег. През февруари украински дронове удариха рафинерия в Ухта, в руския регион Коми, на около 1750 км от украинската граница, според регионални власти.

"Важно е всеки удар да намалява възможностите на руската военна промишленост, логистика и износ на петрол", добави Зеленски.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 20 Отговор
    Матушката е сила велика! отвсякъде

    Коментиран от #99

    18:10 29.04.2026

  • 2 Борис Джонсън

    35 21 Отговор
    И така до последният украинец.

    Коментиран от #7, #41

    18:10 29.04.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    13 18 Отговор
    Зеленият чорап да се сбие с Капитан Англия и капитан Англия да му тушира и двата крака

    Коментиран от #8

    18:11 29.04.2026

  • 4 Пхах

    40 18 Отговор
    Тези вече не са смешни, а жалки.Ще победят, ама кога цъфне налъма.

    Коментиран от #14

    18:11 29.04.2026

  • 5 Ха ха ха

    19 18 Отговор
    Киев за три дня......

    18:12 29.04.2026

  • 6 руската мечка

    17 27 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #49

    18:13 29.04.2026

  • 7 Ол1гофрен,

    13 13 Отговор

    До коментар #2 от "Борис Джонсън":

    Измисли нещо ново.

    Коментиран от #13

    18:13 29.04.2026

  • 8 хаха🤣

    16 27 Отговор

    До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    остави го Зеления чорап, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #20

    18:14 29.04.2026

  • 9 Истината

    17 31 Отговор
    Всеки ден украинските герои унижават блатните татари.
    От "втората" армия в света ги направи армия фейлетон.

    18:15 29.04.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    14 16 Отговор
    Хаяско кога ще ходи на фронта?

    18:15 29.04.2026

  • 11 Хубаво

    22 16 Отговор
    Но и Русия ще прави същото в Украйна и може да реши да пусне една ракетка направо в Радата. Зеленски се опитва да запази някакъв интерес към себе си, но скоро и най-добрите му приятели от Европарламента ще го предадат, защото народите, които са ги избрали ще почнат да им търсят сметка. Само вярната Кая ще остане близо до своя идол.

    Коментиран от #55, #61

    18:16 29.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какво да измисли

    17 8 Отговор

    До коментар #7 от "Ол1гофрен,":

    Цитира рошавия, който го каза това на наркомана, като му препоръча да не спазва Минските. Тук в сайта го цитираха дословно.

    Коментиран от #21, #24, #26

    18:17 29.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    16 24 Отговор
    Помните ли всички тези "експерти", които предричаха бърза победа на Московския фашизъм над Украйна. (новия аватар на мафията, румен кРадев, бе един от тях)
    Само, че не отчетоха, че всички велики победи на московското блато са били дело на храбрия украински народ.
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини от армията на Александър II спасили го заедно с нашите велики опълченци от пореден погром срещу Османската империя - на другите два фронта, в същата война, Русия губи катастрофално .
    Украинците никъде няма да бягат. Искат повече оръжия и ще вървят напред. Ако тръгнат назад - там са деца им и те ще загинат. А които оцелеят ги чака poбcтво по ужасно от смъртта.

    Коментиран от #54, #63

    18:17 29.04.2026

  • 16 Многоходовото

    12 16 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:18 29.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смях в залата

    10 9 Отговор
    Петролен дъжд, отровен въздух - няма проблем за туризма в Туапсе, твърди Руският туристически съюз. По думите му излезе, че това, че за пореден път рафинерията на "Роснефт" там гори, въздухът е замърсен с показатели от 2 до 3 пъти по-високи от пределно допустимото на вредни вещества, а местните служби и доброволци вече са изринали огромно количество петролни и мазутни петна от плажовете и района на града не е проблем. Ако почивката в Туапсе стане неудобна, туризмът ще бъде преразпределен и към Крим", каза Абдюханов пред изданието "Подьом".

    😁

    Коментиран от #52

    18:18 29.04.2026

  • 19 Ха ха ха

    10 14 Отговор
    Всеки опит за величие на пРоссия завършва с купони за хляб....

    Коментиран от #22

    18:19 29.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Какво общо имат Минските

    5 12 Отговор

    До коментар #13 от "Какво да измисли":

    споразумения с тази война ?

    Коментиран от #27, #29

    18:19 29.04.2026

  • 22 Завършва

    9 7 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха ха":

    В Берлин

    Коментиран от #25

    18:20 29.04.2026

  • 23 Добри новини

    11 14 Отговор
    Денгите свършиха!
    Товарищи патриоти, давайте си парите на Путин за движухата.
    Шефката на руската Централна банка заяви, че спестяванията на руснаците са единственият източник на финансиране за икономиката. 😆

    Украинските Сили за безпилотни системи унищожиха два руски хеликоптера днес. Видео. Красиво е!

    Руски пропагандист обясни защо горят руските рафинерии всеки ден: Цялата ПВО е в Москва. Видео

    В руския Перм също заваля нефтен дъжд след атака на ВСУ.
    Все повече ватенки могат да вдишат резултатите от своята Специална военна операция.

    ВСУ са поразили с морски дронове танкера от руския сенчест флот „MARQUISE“.

    Руското Министерство на отбраната пише, че във връзка с оперативната обстановка няма да има военна техника, а само пешеходна колона. 😬 Ако някой се е затъжил, че тази година няма да види военна техника на парада на 9 май в Москва, може да гледа кадрите от Киев на унищожената руска военна техника.

    Коментиран от #76

    18:20 29.04.2026

  • 24 Тихо ма

    4 12 Отговор

    До коментар #13 от "Какво да измисли":

    Руска Мър ло

    18:21 29.04.2026

  • 25 Ха ха ха

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Завършва":

    След три дена ли?

    Коментиран от #33

    18:21 29.04.2026

  • 26 Да де

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Какво да измисли":

    Само дето рошавият никого не го е казал.

    18:21 29.04.2026

  • 27 Нямат общо

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Какво общо имат Минските":

    С тъпотията си...

    Коментиран от #35

    18:22 29.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иван

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Какво общо имат Минските":

    Ти на кой свят живееш? Че и седнал да коментира. Али, ало.

    Коментиран от #38

    18:22 29.04.2026

  • 30 Димяща ушанка

    5 9 Отговор
    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #34

    18:22 29.04.2026

  • 31 Степан

    6 10 Отговор
    1500 км.! Вай вай! Половин Руска пълни кюлoтите! Правим износ на война!

    18:23 29.04.2026

  • 32 Абе на 9май ше има Парад на РускатаСкрап

    7 10 Отговор
    Не знам остана ли нещо.Д....ба и Смешниците.

    18:23 29.04.2026

  • 33 Крим за три дня.

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха":

    Три дня са малко да ви бъхтят. Тридесет години ще са.

    Коментиран от #47

    18:23 29.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това не е отговор

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "Нямат общо":

    и показва типичното руско безсилие:)))

    Коментиран от #44

    18:24 29.04.2026

  • 36 Мишел

    7 12 Отговор
    Тежък удар по руските ракетни войски. Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим. Дронове на Силите за специални операции на въоръжените сили на Украйна тази нощ удариха складова база за оперативно-тактическите ракетни системи "Искандер" във временно окупирания Крим, предава "Укринформ".

    18:24 29.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Киев за два дня

    9 12 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    Ако пРосия не беше нарушила Минските споразумения нямаше да има 1,3 милиона кобзонирани и осакатени руски войници.
    СЛАВА ВСУ!

    Коментиран от #46

    18:25 29.04.2026

  • 39 хаха 🤣

    6 8 Отговор

    До коментар #28 от "Дедо":

    какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за.... 🤣

    18:26 29.04.2026

  • 40 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    7 10 Отговор
    Путин планира да разшири мобилизацията. В същото време шефката на Централната банка на Русия заявява, че в Русия никога не е имало такъв недостиг на работна ръка. Идеален момент за нова мобилизация - няколко милиона отново ще избягат в чужбина, а нови стотици хиляди руснаци ще наторят украинския чернозем.
    Ще излезе, че родоотстъпници-копейките не са толкова npocти да отиват в руския рай.

    18:26 29.04.2026

  • 41 Хахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Борис Джонсън":

    За всеки руски фашист, има дрон който ще го посети!

    18:27 29.04.2026

  • 42 Удри по монголските Измети!

    8 7 Отговор
    Без да жалиш.

    Коментиран от #57

    18:27 29.04.2026

  • 43 Мишел

    7 12 Отговор
    Жан Рено издаде роман за отвлечените от Русия украински деца: "Дълбоко шокиран съм от мащаба на престъплението".Френският актьор Жан Рено издаде роман, озаглавен "L’Évasion" ("Бягството"), посветен на отвличането на украински деца от Русия, сподели той в интервю за "Télé 7 Jours". Изследователи от Йейлския университет установиха през юни миналата година, че Русия вероятно държи около 35 000 украински деца.

    18:28 29.04.2026

  • 44 Ако имаше

    8 9 Отговор

    До коментар #35 от "Това не е отговор":

    Руско безсилие, сега щеше да си османлия.

    Коментиран от #75, #82

    18:28 29.04.2026

  • 45 хахаха

    11 6 Отговор
    е много е велик вселенски - европата купува оръжия и му ги подарява, той продава "излишъка" и изкарва пари

    18:28 29.04.2026

  • 46 Крим за три дня на ксфе

    7 7 Отговор

    До коментар #38 от "Киев за два дня":

    И 3 милиона бандерки❌

    Коментиран от #51

    18:28 29.04.2026

  • 47 Ха ха ха

    6 8 Отговор

    До коментар #33 от "Крим за три дня.":

    Няма край русофилскта мъка.....

    Коментиран от #56

    18:28 29.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пръчат

    8 9 Отговор
    Никой не трябва да бъде спокоен в Русия! Трябва да съпреживеят напълно нещастието на братята си, за да не мълчат като нинджи!

    18:30 29.04.2026

  • 51 Ха ха ха

    6 5 Отговор

    До коментар #46 от "Крим за три дня на ксфе":

    Не са 3 а 43 бяха..... а ве от къде ви намират......

    18:30 29.04.2026

  • 52 Амадор Ривас

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Смях в залата":

    Естествено, че няма проблем за туризма...Само да посмее да протестира някой северно кореец 😂​😂​😂​

    18:31 29.04.2026

  • 53 Няма край руският позор

    6 8 Отговор
    Няма.

    18:31 29.04.2026

  • 54 Айде бе, не бягат!

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Оня ден един го гониха по покрива за да го бусифицират.
    А и колко са избягали и то в Русия, за Европа да не говорим.
    И колко биват застреляни при опитите да преплуват Тиса.

    Коментиран от #89

    18:31 29.04.2026

  • 55 Механик

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "Хубаво":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    18:32 29.04.2026

  • 56 хаха🤣

    6 7 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ха ха":

    Нямат край мъките жълтопаветни козяшки ,освен че финансирането намаля ,трябва и Сащ и ИзраХелл да подкрепят и вечер около кофите на Хелз кичън,че доста качествен материал изпада там.

    18:32 29.04.2026

  • 57 Ха ХаХа

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "Удри по монголските Измети!":

    Сутрин или вечер се молиш на Господа си Монголското куче Тангра бе натар монголски

    Коментиран от #66

    18:32 29.04.2026

  • 58 Неоспорим факт!

    10 9 Отговор

    До коментар #14 от "хаха 🤣":

    Путлер ще се запомни като най npocтия ръководител на московията. Никога са нямали толкова злобно в безсилието си жуже за ръководител.

    Коментиран от #67

    18:33 29.04.2026

  • 59 Кой сега е агресор при това положение

    10 7 Отговор
    Дори Путин призна ,че Украйна атакува преди всичко цивилни обекти дълбоко навътре в територията на Русия.
    Зеленски явно потвърждава същото но го приписва на украинската армия но това е той самия и самата Украйна срещу Русия.

    18:33 29.04.2026

  • 60 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    18:34 29.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Русуфил хардлайнар

    9 5 Отговор
    Кoпейките мое ми са расърдат, ама немое са стърпа дан са изцепа СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #68, #88

    18:34 29.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Смях в залата

    14 5 Отговор
    Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, рафинерии, кораби и пристанища през последните два месеца, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".

    😁

    18:35 29.04.2026

  • 65 Нямат край

    9 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    18:36 29.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Неоспорим факт!":

    Разчепати те и го мразиш гьотверен

    18:36 29.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тодар Живков

    7 4 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #81

    18:38 29.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гресирана ватенка

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Горски":

    Правя се на мъжкар за да те предизвикам,но съм мека Мария ,можеш да ме центриш както си поискаш.

    18:39 29.04.2026

  • 75 .....

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ако имаше":

    А стига сте се заяждали, ако не беше азбуката сега щеше да си монголец.

    18:39 29.04.2026

  • 76 Супер

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Добри новини":

    Браво! Отличен коментар!

    18:40 29.04.2026

  • 77 Пумияр,

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Горски":

    Дръж се възпитано и спазвай добрият тон.

    Коментиран от #83

    18:40 29.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 А ГДЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "оня с питон.я":

    Кая Калната ?

    18:40 29.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ако имаше":

    Ако не бяха българите да им дадем писменост и език блатарите още щяха да мучат на монголски.

    Коментиран от #84

    18:43 29.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Т Живков

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Българските комунисти":

    Смърт на комунизма!

    18:46 29.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Механик

    3 4 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    18:47 29.04.2026

  • 88 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Русуфил хардлайнар":

    Героям слава!

    Коментиран от #91

    18:47 29.04.2026

  • 89 Руската пропаганда

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Айде бе, не бягат!":

    Има за цел само глупаците.

    18:47 29.04.2026

  • 90 Ох другари

    4 2 Отговор
    Ха сега де!
    Какво стана бе ,другари?
    Нали беше специална военна операция?
    За три дни.
    Ужас .Пак безсъние!

    18:49 29.04.2026

  • 91 гробар

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    На два метра под земята слава няма ,искаш ли да пробваш ?

    Коментиран от #92

    18:49 29.04.2026

  • 92 Копейкотрошач

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "гробар":

    Тесла пробвал ли си?

    Коментиран от #95

    18:51 29.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Българин

    0 0 Отговор
    Гръмнете мумията на Ленин.

    18:52 29.04.2026

  • 95 гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Копейкотрошач":

    Заедно с теслата щаа копаме тракийска маzzz Tийооо!

    18:53 29.04.2026

  • 96 Когато врагът е на прага

    3 0 Отговор
    Рускините се въоръжават,а украинките се подмиват

    18:53 29.04.2026

  • 97 ТОЗИ КЛОУН Е ПО ЗЛЕ

    3 0 Отговор
    И от Тръмп. Много войнствен стана. Със нищо не се съобразява. Щял да бомбардира и много на вътре във Русия. Проси на круизи ходи и обаче сигурен съм ще си го изпроси онова дървеното. Не съм чул никакви приказки от Путин за бомбандировки и да нажижява обстановката макар че е много по силен от този. Върши си работата методично без да говори. И ако иска много бързо ще ги превземе.

    18:54 29.04.2026

  • 98 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Лапуркай бе ,тръбаррр кво ми изпадаш в нервни кризи ,мрррршооо!

    Коментиран от #102

    18:55 29.04.2026

  • 99 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Матушката е фашистка държава и отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма

    Коментиран от #103

    18:58 29.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Сък Майдик

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Бе гьоот веррен,разбрали бе MoFo!

    19:00 29.04.2026

  • 102 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "ХА ХА":

    Разпозна ли са ма, пачавpo ?! 🤣🤣🤣
    Бягай бързо на магистралата да посрещаш турските ТИР-аджии ! Може да случиш да те клати баща ти.

    19:00 29.04.2026

  • 103 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Лука":

    ЯМХ,бре джендярляк разпорен!

    19:01 29.04.2026

