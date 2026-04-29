Володимир Зеленски: Украинската армия ще продължи да разширява обхвата на ударите дълбоко в Русия

Президентът Володимир Зеленски заяви в сряда, че Украйна ще продължи да увеличава обхвата на ударите си срещу Русия, след като обяви успешна атака по цел на разстояние над 1500 км, цитира думите му "Ройтерс".
В публикация в X той съобщи, че украинската служба за сигурност е нанесла удар дълбоко на руска територия, който определи като "нов етап в използването на украински оръжия за ограничаване на потенциала на руската война". Зеленски публикува видео с издигащ се дим, без да посочва конкретната цел.
"Разстоянието по права линия е над 1500 километра. Ще продължим да разширяваме тези обхвати", добави той.
По-късно СБУ съобщи, че нейни дронове са поразили руска нефтопреносна станция край град Перм през нощта, на около 1500 км от Украйна.
През последните седмици Киев засили атаките си срещу цели в Русия, включително петролни рафинерии, складове и пристанища. Украйна се стреми да отслаби ключов източник на финансиране за военните действия на Москва. Ударите идват на фона на покачване на световните цени на петрола заради войната с Иран.
Във вторник украински дрон предизвика голям пожар в руска петролна рафинерия в черноморското пристанище Туапсе. Това беше третата атака срещу обекта за по-малко от две седмици.
Руският президент Владимир Путин заяви, че нападенията са доказателство за засилени украински атаки срещу цивилни цели.
Украинското министерство на отбраната съобщи, че от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. страната е увеличила обхвата на ударите си срещу Русия със 170%.
Киев също така е натрупал запаси от местно произведени оръжия с голям обсег. През февруари украински дронове удариха рафинерия в Ухта, в руския регион Коми, на около 1750 км от украинската граница, според регионални власти.
"Важно е всеки удар да намалява възможностите на руската военна промишленост, логистика и износ на петрол", добави Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #99
18:10 29.04.2026
2 Борис Джонсън
Коментиран от #7, #41
18:10 29.04.2026
3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #8
18:11 29.04.2026
4 Пхах
Коментиран от #14
18:11 29.04.2026
5 Ха ха ха
18:12 29.04.2026
6 руската мечка
Коментиран от #49
18:13 29.04.2026
7 Ол1гофрен,
До коментар #2 от "Борис Джонсън":Измисли нещо ново.
Коментиран от #13
18:13 29.04.2026
8 хаха🤣
До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":остави го Зеления чорап, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
Коментиран от #20
18:14 29.04.2026
9 Истината
От "втората" армия в света ги направи армия фейлетон.
18:15 29.04.2026
10 Дон Корлеоне
18:15 29.04.2026
11 Хубаво
Коментиран от #55, #61
18:16 29.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Какво да измисли
До коментар #7 от "Ол1гофрен,":Цитира рошавия, който го каза това на наркомана, като му препоръча да не спазва Минските. Тук в сайта го цитираха дословно.
Коментиран от #21, #24, #26
18:17 29.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Възpожденец 🇧🇬
Само, че не отчетоха, че всички велики победи на московското блато са били дело на храбрия украински народ.
Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
Украинците бяха страшните, безпощадни воини от армията на Александър II спасили го заедно с нашите велики опълченци от пореден погром срещу Османската империя - на другите два фронта, в същата война, Русия губи катастрофално .
Украинците никъде няма да бягат. Искат повече оръжия и ще вървят напред. Ако тръгнат назад - там са деца им и те ще загинат. А които оцелеят ги чака poбcтво по ужасно от смъртта.
Коментиран от #54, #63
18:17 29.04.2026
16 Многоходовото
18:18 29.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смях в залата
😁
Коментиран от #52
18:18 29.04.2026
19 Ха ха ха
Коментиран от #22
18:19 29.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Какво общо имат Минските
До коментар #13 от "Какво да измисли":споразумения с тази война ?
Коментиран от #27, #29
18:19 29.04.2026
22 Завършва
До коментар #19 от "Ха ха ха":В Берлин
Коментиран от #25
18:20 29.04.2026
23 Добри новини
Товарищи патриоти, давайте си парите на Путин за движухата.
Шефката на руската Централна банка заяви, че спестяванията на руснаците са единственият източник на финансиране за икономиката. 😆
Украинските Сили за безпилотни системи унищожиха два руски хеликоптера днес. Видео. Красиво е!
Руски пропагандист обясни защо горят руските рафинерии всеки ден: Цялата ПВО е в Москва. Видео
В руския Перм също заваля нефтен дъжд след атака на ВСУ.
Все повече ватенки могат да вдишат резултатите от своята Специална военна операция.
ВСУ са поразили с морски дронове танкера от руския сенчест флот „MARQUISE“.
Руското Министерство на отбраната пише, че във връзка с оперативната обстановка няма да има военна техника, а само пешеходна колона. 😬 Ако някой се е затъжил, че тази година няма да види военна техника на парада на 9 май в Москва, може да гледа кадрите от Киев на унищожената руска военна техника.
Коментиран от #76
18:20 29.04.2026
24 Тихо ма
До коментар #13 от "Какво да измисли":Руска Мър ло
18:21 29.04.2026
25 Ха ха ха
До коментар #22 от "Завършва":След три дена ли?
Коментиран от #33
18:21 29.04.2026
26 Да де
До коментар #13 от "Какво да измисли":Само дето рошавият никого не го е казал.
18:21 29.04.2026
27 Нямат общо
До коментар #21 от "Какво общо имат Минските":С тъпотията си...
Коментиран от #35
18:22 29.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Иван
До коментар #21 от "Какво общо имат Минските":Ти на кой свят живееш? Че и седнал да коментира. Али, ало.
Коментиран от #38
18:22 29.04.2026
30 Димяща ушанка
Коментиран от #34
18:22 29.04.2026
31 Степан
18:23 29.04.2026
32 Абе на 9май ше има Парад на РускатаСкрап
18:23 29.04.2026
33 Крим за три дня.
До коментар #25 от "Ха ха ха":Три дня са малко да ви бъхтят. Тридесет години ще са.
Коментиран от #47
18:23 29.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Това не е отговор
До коментар #27 от "Нямат общо":и показва типичното руско безсилие:)))
Коментиран от #44
18:24 29.04.2026
36 Мишел
18:24 29.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Киев за два дня
До коментар #29 от "Иван":Ако пРосия не беше нарушила Минските споразумения нямаше да има 1,3 милиона кобзонирани и осакатени руски войници.
СЛАВА ВСУ!
Коментиран от #46
18:25 29.04.2026
39 хаха 🤣
До коментар #28 от "Дедо":какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за.... 🤣
18:26 29.04.2026
40 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Ще излезе, че родоотстъпници-копейките не са толкова npocти да отиват в руския рай.
18:26 29.04.2026
41 Хахахаха
До коментар #2 от "Борис Джонсън":За всеки руски фашист, има дрон който ще го посети!
18:27 29.04.2026
42 Удри по монголските Измети!
Коментиран от #57
18:27 29.04.2026
43 Мишел
18:28 29.04.2026
44 Ако имаше
До коментар #35 от "Това не е отговор":Руско безсилие, сега щеше да си османлия.
Коментиран от #75, #82
18:28 29.04.2026
45 хахаха
18:28 29.04.2026
46 Крим за три дня на ксфе
До коментар #38 от "Киев за два дня":И 3 милиона бандерки❌
Коментиран от #51
18:28 29.04.2026
47 Ха ха ха
До коментар #33 от "Крим за три дня.":Няма край русофилскта мъка.....
Коментиран от #56
18:28 29.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пръчат
18:30 29.04.2026
51 Ха ха ха
До коментар #46 от "Крим за три дня на ксфе":Не са 3 а 43 бяха..... а ве от къде ви намират......
18:30 29.04.2026
52 Амадор Ривас
До коментар #18 от "Смях в залата":Естествено, че няма проблем за туризма...Само да посмее да протестира някой северно кореец 😂😂😂
18:31 29.04.2026
53 Няма край руският позор
18:31 29.04.2026
54 Айде бе, не бягат!
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Оня ден един го гониха по покрива за да го бусифицират.
А и колко са избягали и то в Русия, за Европа да не говорим.
И колко биват застреляни при опитите да преплуват Тиса.
Коментиран от #89
18:31 29.04.2026
55 Механик
До коментар #11 от "Хубаво":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
18:32 29.04.2026
56 хаха🤣
До коментар #47 от "Ха ха ха":Нямат край мъките жълтопаветни козяшки ,освен че финансирането намаля ,трябва и Сащ и ИзраХелл да подкрепят и вечер около кофите на Хелз кичън,че доста качествен материал изпада там.
18:32 29.04.2026
57 Ха ХаХа
До коментар #42 от "Удри по монголските Измети!":Сутрин или вечер се молиш на Господа си Монголското куче Тангра бе натар монголски
Коментиран от #66
18:32 29.04.2026
58 Неоспорим факт!
До коментар #14 от "хаха 🤣":Путлер ще се запомни като най npocтия ръководител на московията. Никога са нямали толкова злобно в безсилието си жуже за ръководител.
Коментиран от #67
18:33 29.04.2026
59 Кой сега е агресор при това положение
Зеленски явно потвърждава същото но го приписва на украинската армия но това е той самия и самата Украйна срещу Русия.
18:33 29.04.2026
60 Дон Корлеоне
18:34 29.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Русуфил хардлайнар
Коментиран от #68, #88
18:34 29.04.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Смях в залата
😁
18:35 29.04.2026
65 Нямат край
18:36 29.04.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ха ХаХа
До коментар #58 от "Неоспорим факт!":Разчепати те и го мразиш гьотверен
18:36 29.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Тодар Живков
Коментиран от #81
18:38 29.04.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гресирана ватенка
До коментар #70 от "Горски":Правя се на мъжкар за да те предизвикам,но съм мека Мария ,можеш да ме центриш както си поискаш.
18:39 29.04.2026
75 .....
До коментар #44 от "Ако имаше":А стига сте се заяждали, ако не беше азбуката сега щеше да си монголец.
18:39 29.04.2026
76 Супер
До коментар #23 от "Добри новини":Браво! Отличен коментар!
18:40 29.04.2026
77 Пумияр,
До коментар #70 от "Горски":Дръж се възпитано и спазвай добрият тон.
Коментиран от #83
18:40 29.04.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 А ГДЕ
До коментар #61 от "оня с питон.я":Кая Калната ?
18:40 29.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Българин
До коментар #44 от "Ако имаше":Ако не бяха българите да им дадем писменост и език блатарите още щяха да мучат на монголски.
Коментиран от #84
18:43 29.04.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Т Живков
До коментар #81 от "Българските комунисти":Смърт на комунизма!
18:46 29.04.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Механик
18:47 29.04.2026
88 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
До коментар #62 от "Русуфил хардлайнар":Героям слава!
Коментиран от #91
18:47 29.04.2026
89 Руската пропаганда
До коментар #54 от "Айде бе, не бягат!":Има за цел само глупаците.
18:47 29.04.2026
90 Ох другари
Какво стана бе ,другари?
Нали беше специална военна операция?
За три дни.
Ужас .Пак безсъние!
18:49 29.04.2026
91 гробар
До коментар #88 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":На два метра под земята слава няма ,искаш ли да пробваш ?
Коментиран от #92
18:49 29.04.2026
92 Копейкотрошач
До коментар #91 от "гробар":Тесла пробвал ли си?
Коментиран от #95
18:51 29.04.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Българин
18:52 29.04.2026
95 гробар
До коментар #92 от "Копейкотрошач":Заедно с теслата щаа копаме тракийска маzzz Tийооо!
18:53 29.04.2026
96 Когато врагът е на прага
18:53 29.04.2026
97 ТОЗИ КЛОУН Е ПО ЗЛЕ
18:54 29.04.2026
98 ХА ХА
До коментар #86 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Лапуркай бе ,тръбаррр кво ми изпадаш в нервни кризи ,мрррршооо!
Коментиран от #102
18:55 29.04.2026
99 Лука
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Матушката е фашистка държава и отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма
Коментиран от #103
18:58 29.04.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Сък Майдик
До коментар #100 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Бе гьоот веррен,разбрали бе MoFo!
19:00 29.04.2026
102 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #98 от "ХА ХА":Разпозна ли са ма, пачавpo ?! 🤣🤣🤣
Бягай бързо на магистралата да посрещаш турските ТИР-аджии ! Може да случиш да те клати баща ти.
19:00 29.04.2026
103 Лука
До коментар #99 от "Лука":ЯМХ,бре джендярляк разпорен!
19:01 29.04.2026