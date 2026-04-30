Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скандалът със съдиите в Италия набира по-голяма скорост: Интер в центъра на бурята

30 Април, 2026 23:39 524 0

  • скандалът-
  • съдийските назначения -
  • италия -
  • интер-
  • милано -
  • шеф на съдиите -
  • джанлука роли-
  • болоня-
  • милан-
  • андреа коломбо -
  • даниеле довери

Разследването в Милано за „комбинирани назначения“ около Джанлука Роки повдига сериозни въпроси

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Скандалът със съдийските назначения в Италия продължава да се разраства и все по-често в него се намесва името на Интер. В центъра на разследването на прокуратурата в Милано е бившият шеф на съдиите Джанлука Роли и т.нар. „комбинирани назначения“ за ключови мачове, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Според показания на хора от съдийските среди, става дума за система, при която определени арбитри са били фаворизирани за големи двубои, докато други са оставали встрани. Назначенията не били само въпрос на форма и представяне, а често зависели от вътрешни отношения и оценки за „удобство“.

Фокусът пада върху конкретни мачове на Интер, включително срещите с Болоня и Милан, за които са били избрани съответно Андреа Коломбо и Даниеле Довери. Именно около тези решения възникват съмненията дали става дума за нормална практика или за целенасочено влияние.

Ако бъдат доказани нередности, това може да отвори нова сериозна криза за италианския футбол, с горчив спомен към “Калчополи”.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове