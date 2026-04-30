Скандалът със съдиите в Италия набира по-голяма скорост: Интер в центъра на бурята

Скандалът със съдийските назначения в Италия продължава да се разраства и все по-често в него се намесва името на Интер. В центъра на разследването на прокуратурата в Милано е бившият шеф на съдиите Джанлука Роли и т.нар. „комбинирани назначения“ за ключови мачове, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Според показания на хора от съдийските среди, става дума за система, при която определени арбитри са били фаворизирани за големи двубои, докато други са оставали встрани. Назначенията не били само въпрос на форма и представяне, а често зависели от вътрешни отношения и оценки за „удобство“.

Фокусът пада върху конкретни мачове на Интер, включително срещите с Болоня и Милан, за които са били избрани съответно Андреа Коломбо и Даниеле Довери. Именно около тези решения възникват съмненията дали става дума за нормална практика или за целенасочено влияние.

Ако бъдат доказани нередности, това може да отвори нова сериозна криза за италианския футбол, с горчив спомен към “Калчополи”.