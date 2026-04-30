Коя компания ще изгради новия стадион на Левски? Ето кой е фаворитът за мегапроекта

Изграждането на новия стадион на Левски навлиза в решаваща фаза, а фаворитът за изпълнител вече се очертава. Сред обсъжданите строителни гиганти изпъква името на добре познатата компания „Главболгарстрой“, която в момента работи усилено по реконструкцията на стадион „Българска армия“ – домът на вечния съперник ЦСКА.

Според източници на Sportal.bg, именно „Главболгарстрой“ е с най-големи шансове да поеме амбициозния проект за новия „Георги Аспарухов“. Въпреки това, окончателното решение все още не е взето, тъй като в надпреварата участват още две реномирани фирми.

Очаква се в близките седмици да стане ясно кой ще получи престижната задача.

Проектът за новия стадион на Левски впечатлява с мащабите си – съоръжението ще разполага с 24 718 места, отговарящи на изискванията на Българския футболен съюз, и 23 032 седалки според стандартите на УЕФА. Освен футболни срещи, модерният комплекс ще бъде пригоден за провеждане на грандиозни концерти и други масови събития, като капацитетът при такива прояви ще достига до 40 000 души.

Инвестицията в бъдещия дом на „сините“ се оценява на внушителните 120 милиона евро – сума, която подчертава сериозността и амбицията на проекта. Детайлите около новото бижу на българския футбол бяха разкрити на специална пресконференция, организирана от ПФК Левски и архитектурно-инженерната компания ИПА. Именно ИПА стои и зад проекта за стадиона на ЦСКА, като „Армията“ ще разполага с 18 540 места за вътрешни мачове и 16 819 за европейски двубои.

Любопитен факт е, че представянето на проекта съвпадна с обявяването на новия собственик на Левски – бизнесменът Атанас Бостанджиев, което допълнително засили оптимизма сред феновете на „сините“. Очаква се до есента стадионът на ЦСКА да бъде напълно завършен, а скоро след това да започне и реализацията на новия „Георги Аспарухов“.