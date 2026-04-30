Локомотив Пловдив се класира за финала за Купата на България

Локомотив Пловдив си осигури място на големия финал за Купата на България, след като завърши 1:1 срещу Арда Кърджали в реванша на полуфиналите, игран на стадион "Локомотив" в сърцето на парк "Лаута". Така "черно-белите" ще се изправят срещу ЦСКА на 20 май на Националния стадион "Васил Левски" в София, където ще се реши кой ще грабне престижния трофей.

Още в 17-ата минута румънският халф Каталин Иту даде преднина на домакините, с което на практика сложи точка на интригата, тъй като Локомотив вече имаше солиден аванс от първия двубой – убедителна победа с 4:0.

Въпреки ранния гол, Арда не се предаде и демонстрира характер, като владееше топката през по-голямата част от срещата. Гостите обаче бяха сполетени от лош късмет – още през първата част Антонио Вутов и Атанас Кабов напуснаха терена поради контузии, което наложи промени в състава на тима от Кърджали.

След почивката Арда засили натиска и в 65-ата минута Лъчезар Котев възстанови равенството, вдъхвайки надежда на своите съотборници.

В заключителните минути гостите дори стигнаха до нов гол, но той бе отменен заради засада, оставяйки резултата непроменен.