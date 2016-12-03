Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Райо Валекано с минимална победа над Страсбург – испанците взеха предимство преди реванша във Франция

Райо Валекано с минимална победа над Страсбург – испанците взеха предимство преди реванша във Франция

1 Май, 2026 00:10 352 0

Героят на вечерта бе Алешандре Алемао

Райо Валекано с минимална победа над Страсбург – испанците взеха предимство преди реванша във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер разтърси мадридския квартал Вайекас, където Райо Валекано надделя над Страсбург с 1:0 в първия полуфинален сблъсък от Лигата на конференциите. Испанският тим си осигури крехък аванс преди решителния реванш на френска земя, а героят на вечерта безспорно бе Алешандре Алемао.

В 13-ата минута гостите от Страсбург имаха претенции за дузпа след спорен сблъсък между Хулио Енсисо и защитник на домакините, но реферът Донатас Румшас остана непреклонен и остави играта да продължи.

След почивката напрежението по терена се покачи. В 50-ата минута и Райо Валекано поиска наказателен удар, след като Алемао падна в наказателното поле, но и този път съдията не посочи бялата точка.

Само четири минути по-късно обаче, Иси Паласон изпълни прецизен корнер, а Алемао с мощен удар с глава разпечата вратата на Майк Пендерс, изпращайки феновете в екстаз.

Испанците продължиха да натискат, а в 63-ата минута Алемао отново бе близо до гол, но този път стражът на Страсбург се намеси решително.

В 79-ата минута ВАР разгледа ситуация за възможна дузпа в полза на домакините, но решението остана непроменено.

В заключителните минути френският тим опита да изравни, но Флориан Лежун не успя да преодолее бдителния вратар на гостите.

Така Райо Валекано записа ценна минимална победа, която им дава предимство преди реванша във Франция, където битката за място на финала обещава да бъде още по-ожесточена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове