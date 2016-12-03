Райо Валекано с минимална победа над Страсбург – испанците взеха предимство преди реванша във Франция

Вълнуваща футболна вечер разтърси мадридския квартал Вайекас, където Райо Валекано надделя над Страсбург с 1:0 в първия полуфинален сблъсък от Лигата на конференциите. Испанският тим си осигури крехък аванс преди решителния реванш на френска земя, а героят на вечерта безспорно бе Алешандре Алемао.

В 13-ата минута гостите от Страсбург имаха претенции за дузпа след спорен сблъсък между Хулио Енсисо и защитник на домакините, но реферът Донатас Румшас остана непреклонен и остави играта да продължи.

След почивката напрежението по терена се покачи. В 50-ата минута и Райо Валекано поиска наказателен удар, след като Алемао падна в наказателното поле, но и този път съдията не посочи бялата точка.

Само четири минути по-късно обаче, Иси Паласон изпълни прецизен корнер, а Алемао с мощен удар с глава разпечата вратата на Майк Пендерс, изпращайки феновете в екстаз.

Испанците продължиха да натискат, а в 63-ата минута Алемао отново бе близо до гол, но този път стражът на Страсбург се намеси решително.

В 79-ата минута ВАР разгледа ситуация за възможна дузпа в полза на домакините, но решението остана непроменено.

В заключителните минути френският тим опита да изравни, но Флориан Лежун не успя да преодолее бдителния вратар на гостите.

Така Райо Валекано записа ценна минимална победа, която им дава предимство преди реванша във Франция, където битката за място на финала обещава да бъде още по-ожесточена.