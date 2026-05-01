Спектакълът „ОВO“ на Цирк Дьо Солей : Празник на въображението и акробатиката



На 30 април 2026 г. Cirque du Soleil постави началото на дългоочакваното си гостуване в България с премиерата на спектакъла OVO в Арена 8888 София. Събитието отбеляза завръщането на световноизвестната трупа в страната след близо десетилетие отсъствие и предизвика силен интерес сред българската публика. В спектакъла участват артисти от 25 страни и точно тази вечер в столицата шоуто отпразнува с торта и коктейл своя 17 рожден ден на сцената!

Снимка: Оля Ал-Ахмед

„Ние сме задружни артисти от Бразилия, Монголия, Русия, Германия, Италия, от двадесет и пет страни, дори имаме артистка от България“ и вече седемнадесет години обикаляме света с шоуто „Ово“ - яйцето символ на зараждането, на любовта, но новото начало“, сподели специално за ФАКТИ „калинката“ от шоуто на насекомите, която е бразилка.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Празник на въображението и акробатиката

Премиерната вечер събра стотици зрители, които станаха свидетели на едно от най-впечатляващите съвременни циркови шоута в света. „OVO“ – чието име означава в превод от португалски „яйце“ – представя магичен свят, вдъхновен от живота на насекомите, изпълнен с цвят, движение и хумор. Спектакълът съчетава виртуозна акробатика, театралност и музика на живо – отличителни черти на стила на Cirque du Soleil.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Международна продукция в мащаб

За реализирането на шоуто в София пристига внушителен екип от около 100 професионалисти от над 25 държави, включително 53 артисти на сцената. Цялата продукция е транспортирана с десетки камиони, превозващи сценично оборудване, костюми и декори. Това подчертава мащаба на събитието и нивото на подготовка, характерно за трупата.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Значимо културно събитие за София

Премиерата на 30 април е първата от поредица представления, които се провеждат до 3 май 2026 г., като общо седем шоута са включени в програмата. Интересът е толкова голям, че организаторите дори обявяват допълнително представление.

Освен сценичното си присъствие, артистите от трупата привлякоха вниманието на жителите и гостите на столицата още преди премиерата, когато се появиха в центъра на София в пъстри костюми, превръщайки града в част от магията на спектакъла.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Символиката

Спектакълът „OVO“ на Cirque du Soleil носи силно символично послание, скрито още в самото му име – „яйце“ на португалски. Яйцето е универсален символ на живота, раждането и потенциала, а в контекста на шоуто то се превръща в център на една по-голяма история за съществуването и взаимовръзките в природата.

В „OVO“ светът на насекомите оживява като метафора за човешкото общество. Посланието на спектакъла е свързано с крехкия баланс в екосистемата – как всяко същество, независимо колко малко изглежда, има своя роля и значение. Яйцето символизира началото на нов живот, надеждата и непрекъснатия цикъл на съществуване.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Освен това, шоуто подчертава теми като любопитството към непознатото, приемането на различията и силата на общността. Главният герой – странно насекомо, което се появява с яйцето – носи идеята за промяната и срещата с „другия“, а реакциите на останалите персонажи отразяват човешките емоции: страх, интерес, отхвърляне и в крайна сметка – приемане.

Чрез впечатляваща акробатика и визуален разкош „OVO“ ни напомня, че животът е движение, трансформация и сътрудничество. Посланието е ясно: дори най-малките същества – и най-малките действия – имат значение в голямата картина на света.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Вдъхновение за всички възрасти

„OVO“ е създаден като семейно шоу, подходящо за широка аудитория – от деца до възрастни. Чрез впечатляващи визуални ефекти и артистични изпълнения, спектакълът отправя послание за хармонията в природата, движението и връзката между съществата.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Премиерата на Cirque du Soleil в София не е просто културно събитие – тя е истински спектакъл на въображението, който превръща сцената в свят, където гравитацията сякаш не съществува, а човешките възможности достигат нови висоти.

Оля АЛ-АХМЕД