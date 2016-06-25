Брага измъкна победа над Фрайбург в последните секунди

Брага измъкна победа над Фрайбург в последните секунди

1 Май, 2026 00:06 372 0

Реваншът е следващата седмица в Германия

Брага измъкна победа над Фрайбург в последните секунди - 1
Отборът на Брага се наложи с 2:1 над германския Фрайбург в първия полуфинален сблъсък от Лига Европа, като успехът дойде буквално в последните мигове на срещата.

Домакините стартираха вихрено и още в 8-ата минута Демир Тъкназ разпечата вратата на съперника, давайки ранен аванс на португалците.

Радостта на феновете обаче не трая дълго – само осем минути по-късно, след сериозна неразбория в отбраната на Брага, Винченцо Грифо се възползва и възстанови равенството.

Двубоят продължи с много напрежение и динамика, като и двата тима търсеха победата до последния съдийски сигнал.

Когато изглеждаше, че всичко ще се реши в реванша, Марио Доржелес се превърна в герой за Брага, реализирайки победния гол в 92-рата минута.

Така португалският тим си осигури минимална, но ценна преднина преди решителния мач в Германия след седмица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

