Брага измъкна победа над Фрайбург в последните секунди

Отборът на Брага се наложи с 2:1 над германския Фрайбург в първия полуфинален сблъсък от Лига Европа, като успехът дойде буквално в последните мигове на срещата.

Домакините стартираха вихрено и още в 8-ата минута Демир Тъкназ разпечата вратата на съперника, давайки ранен аванс на португалците.

Радостта на феновете обаче не трая дълго – само осем минути по-късно, след сериозна неразбория в отбраната на Брага, Винченцо Грифо се възползва и възстанови равенството.

Двубоят продължи с много напрежение и динамика, като и двата тима търсеха победата до последния съдийски сигнал.

Когато изглеждаше, че всичко ще се реши в реванша, Марио Доржелес се превърна в герой за Брага, реализирайки победния гол в 92-рата минута.

Така португалският тим си осигури минимална, но ценна преднина преди решителния мач в Германия след седмица.