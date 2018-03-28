Кристъл Палас срази Шахтьор Донецк в Лига на конференциите

Кристъл Палас срази Шахтьор Донецк в Лига на конференциите

1 Май, 2026 00:02 394 0

Английският тим си осигури преднина от два гола

Кристъл Палас срази Шахтьор Донецк в Лига на конференциите - 1
Тихомир Шумов

Кристъл Палас направи огромна крачка към първия си финал в Лига на конференциите, след като постигна впечатляваща победа с 3:1 като гост на Шахтьор Донецк в Краков. Английският тим демонстрира класа и хладнокръвие, като буквално шокира домакините още в първите секунди на полуфиналния сблъсък.

С началния съдийски сигнал „орлите“ излетяха напред и само 22 секунди след старта Исмаила Сар откри резултата. След светкавична атака, Жан-Филип Матета намери Сар по лявото крило, а сенегалецът с мощен диагонален удар не остави шансове на вратаря на Шахтьор – 1:0 за Палас и мълчание по трибуните.

Въпреки ранния шок, украинският гранд не се предаде. В началото на второто полувреме, само три минути след подновяването на играта, Олег Очеретко възстанови равенството. След прецизно центриране от корнер на Педриньо и хитро отклоняване с глава от Кауа Елиаш, Очеретко се оказа на точното място и прати топката в мрежата от близка дистанция.

Вместо да се огънат, футболистите на Оливър Гласнер реагираха с още по-голям устрем. В 54-ата минута Дмитро Ризник спаси два последователни удара на Сар и Матета, но натискът на гостите не стихваше.

Само четири минути по-късно Матета разтресе гредата, а секунди след това защитата на Шахтьор се пропука. След неразбирателство при изчистване на топката, японският халф Даичи Камада се възползва и с премерен удар върна преднината на Кристъл Палас.

Крайното 3:1 оформи Йорген Странд Ларсен в 84-ата минута. След груба грешка на Валерий Бондар, Камада изведе норвежеца сам срещу вратаря, а той с хладнокръвие прати топката в мрежата и на практика реши изхода на двубоя.

Реваншът е след седмица.


