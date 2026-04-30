Барселона с интерес към звездата на Челси Жоао Педро

В търсене на свежи попълнения за атаката си, Барселона е насочила поглед към нападателя на Челси Жоао Педро, съобщава испанското издание Cadena SER. Каталунският гранд разглежда бразилеца като потенциална опция, ако преговорите за привличането на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид не се увенчаят с успех.

24-годишният Жоао Педро, който се присъедини към лондонския клуб през юли 2025 година, впечатли с изявите си през сезон 2025/26. В рамките на 46 двубоя той реализира 19 попадения и асистира за още 9 гола, което не остана незабелязано от скаутите на Барса.

Договорът на нападателя с Челси е валиден до края на юни 2033 година, което може да усложни евентуален трансфер.

Преди да облече синята фланелка на Челси, Жоао Педро е защитавал цветовете на Брайтън, Уотфорд и родния Флуминензе. Освен клубните си успехи, той има и осем участия за националния отбор на Бразилия, което допълнително повишава интереса към него.

Според данни на Transfermarkt, пазарната стойност на Жоао Педро възлиза на внушителните 75 милиона евро.