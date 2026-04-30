Куриозно в Копа Судамерикана: Карлос Винисиус изпусна три поредни дузпи (ВИДЕО)

Невероятна и рядко виждана ситуация се разигра в мач от Копа Судамерикана между Гремио и Палестино.
В центъра на вниманието се оказа Карлос Винисиус, който пропусна три последователни дузпи в рамките на един и същи епизод.
Още в 10-ата минута съдията отсъди наказателен удар за Гремио. Винисиус застана зад топката, но ударът му беше спасен. Последва решение за повторение - и втори пропуск, отново след намеса на вратаря.
Изненадващо реферът нареди и трети опит, но и този път бразилецът не успя да се разпише, превръщайки ситуацията в истински кошмар за нападателя.
Carlos Vinicius (yes that one from Fulham) just missed THREE penalties in SIX MINUTES— Fut Sheriff (@FutSheriff) April 30, 2026
- In the first, the GK stepped forward
- in the second, GK stepped forward again
- in the third, Carlos Vinícius slipped and missed
