Куриозно в Копа Судамерикана: Карлос Винисиус изпусна три поредни дузпи (ВИДЕО)

Невероятна и рядко виждана ситуация се разигра в мач от Копа Судамерикана между Гремио и Палестино.

В центъра на вниманието се оказа Карлос Винисиус, който пропусна три последователни дузпи в рамките на един и същи епизод.

Още в 10-ата минута съдията отсъди наказателен удар за Гремио. Винисиус застана зад топката, но ударът му беше спасен. Последва решение за повторение - и втори пропуск, отново след намеса на вратаря.

Изненадващо реферът нареди и трети опит, но и този път бразилецът не успя да се разпише, превръщайки ситуацията в истински кошмар за нападателя.

Carlos Vinicius (yes that one from Fulham) just missed THREE penalties in SIX MINUTES



- In the first, the GK stepped forward



- in the second, GK stepped forward again



- in the third, Carlos Vinícius slipped and missed



NO WAY 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CRTRQIDNRO