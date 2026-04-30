Куриозно в Копа Судамерикана: Карлос Винисиус изпусна три поредни дузпи (ВИДЕО)

30 Април, 2026 22:36 453 0

Съдията даде три шанса, но нападателят не уцели нито веднъж

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Невероятна и рядко виждана ситуация се разигра в мач от Копа Судамерикана между Гремио и Палестино.

В центъра на вниманието се оказа Карлос Винисиус, който пропусна три последователни дузпи в рамките на един и същи епизод.

Още в 10-ата минута съдията отсъди наказателен удар за Гремио. Винисиус застана зад топката, но ударът му беше спасен. Последва решение за повторение - и втори пропуск, отново след намеса на вратаря.

Изненадващо реферът нареди и трети опит, но и този път бразилецът не успя да се разпише, превръщайки ситуацията в истински кошмар за нападателя.


