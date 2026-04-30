Провалът с тарифите: Администрацията на САЩ връща от 11 май получените милиони от обявените за незаконни мита

30 Април, 2026 04:12, обновена 30 Април, 2026 04:20

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 11 май администрацията на САЩ ще започне да възстановява средства, получени под формата на вносни мита, счетени за незаконни от съда, съобщи Bloomberg, позовавайки се на информация от Федералния съд за международна търговия на САЩ.

Досега са обработени само 21% от декларациите за внос, подлежащи на тарифи, наложени съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), като 3% вече са в процес на възстановяване, които в крайна сметка ще бъдат възстановени от Министерството на финансите на САЩ чрез електронни плащания.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че налагането на вносни мита от президента на САЩ Доналд Тръмп на други държави съгласно IEEPA е превишаване на пълномощията.

На 24 април Тръмп обяви, че администрацията на САЩ трябва да възстанови 159 милиарда долара вносни мита.


Поставете оценка:
  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС :
    - ДАЛИ МЕЛАНИЯ ЩЕ СТАНЕ БОГАТА ВДОВИЦА
    - ИЛИ ЖЕНА НА ЗАТВОРНИК ?

    Коментиран от #5

    04:22 30.04.2026

  • 2 Тези мита

    1 0 Отговор
    Тези мита вече са платени от крайния клиент. Сега вносителите просто ще получат едни пари отгоре.

    04:33 30.04.2026

  • 3 Гутм

    1 0 Отговор
    Взеха камшика (митата) от психясалия тромб

    04:35 30.04.2026

  • 4 Айде америка е отново велика🤣🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    Американската изключителност отново на показ

    04:37 30.04.2026

  • 5 При всички случай метресата ще има пари

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ще докопа десетки милиарди а ракетата носител ше гние в дупката

    04:39 30.04.2026