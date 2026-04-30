Провалът с тарифите: Администрацията на САЩ връща от 11 май получените милиони от обявените за незаконни мита

На 11 май администрацията на САЩ ще започне да възстановява средства, получени под формата на вносни мита, счетени за незаконни от съда, съобщи Bloomberg, позовавайки се на информация от Федералния съд за международна търговия на САЩ.

Досега са обработени само 21% от декларациите за внос, подлежащи на тарифи, наложени съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), като 3% вече са в процес на възстановяване, които в крайна сметка ще бъдат възстановени от Министерството на финансите на САЩ чрез електронни плащания.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че налагането на вносни мита от президента на САЩ Доналд Тръмп на други държави съгласно IEEPA е превишаване на пълномощията.

На 24 април Тръмп обяви, че администрацията на САЩ трябва да възстанови 159 милиарда долара вносни мита.