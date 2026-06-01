Дългогодишен кмет на Одеса и газов монополист били сред покровителите на групировката КУБ

Олег Невзоров и украинският посланик в София Олеся Илашчук на събитие в столицата, Снимка: Епицентър

Имотните скандали около украинския предприемач Олег Невзоров и неговата строителна корпорация „КУБ“ в Украйна са свързани с мащабни финансови измами, фалшифициране на документи и завличане на инвеститори в Одеса.

Информацията за неговото минало стана публично достояние в България покрай разследванията на разследващата медия BIRD.BG и настоящия скандал с незаконния комплекс край Варна.

Срещу Невзоров в Украйна са водени няколко наказателни дела. Обвиненията включват подправяне на официални финансови отчети и документи с цел неправомерно получаване на банкови кредити.

В същите схеми за документни измами и източване на средства чрез фалшиви банкови заеми е разследван и неговият баща – Владимир Невзоров, известен в украински източници и като Володимир Невзоров).

През 2018 г. съдът в Украйна налага пълен запор върху имуществото на Олег Невзоров и неговите близки роднини. Местните украински медии в Одеска област от години го сочат като „известен строителен измамник“, който събира пари "на зелено" от десетки инвеститори, след което изчезва или не завършва обектите.

Мерките са предприети от съда, за да се предотврати изнасянето на капитали и бягството на фамилията с парите на ужилени украински инвеститори. Става въпрос за стотици хора, вложили средства в полулегалните жилищни кооперации в Одеса като ЖК „Аквамарин“, ЖК „Таировские Сади“ и ЖК „Гагарин Плаза“.

В украинските разследващи медии (като публикации на журналистката Ирина Гриб и местни информационни сайтове) фамилията Невзорови се описва като организирана структура за строителни пирамиди. Володимир Невзоров е разглеждан като част от вътрешния кръг, чрез който се препират или пренасочват парични потоци от измамени купувачи на земи и апартаменти.

Според данни от разследващи журналисти (като публикации на платформата BIRD.BG и Григор Лилов), Владимир Невзоров се развива активно на българския строителен пазар още от 2017 г..

Дейността на бащата в страната остава в сянката на скандала със сина му, но се отбелязва, че фамилията прилага сходни бизнес модели чрез множество свързани юридически лица и кухи структури за придобиване на земи по Черноморието.

Освен имотните и финансови престъпления, срещу Олег Невзоров в Украйна е водено и разследване за незаконно притежание на огнестрелни оръжия.

След проблемите с правосъдието в Украйна, Невзоров пренасочва дейността си в България. Така корпорация „КУБ“ се оказва в центъра на течащия в момента огромен политически и строителен скандал заради изграждането на т.нар. „незаконен град“ (комплекс Forest Club) в защитената местност „Баба Алино“ край Варна.

Олег Невзоров е в неизвестност от 28 май, като се предполага, че е напуснал България. Украински източници твърдят, че автомобилът му е бил видян за последно в района на украинското посолство в София.

Към настоящия момент няма официални публични данни или потвърдена институционална информация за точното местонахождение на Владимир Невзоров.

За разлика от сина му Олег, който живее във Варна от 2022 г., името на Владимир Невзоров не фигурира в списъците на задържаните или официално разпитваните лица при мащабната акция на МВР и прокуратурата в офисите на „Корпорация КУБ“.

С оглед на последните събития е малко вероятно бащата да се намира в България. Владимир Невзоров е обект на засилен интерес от страна на украинските правоприлагащи органи още от времето на големите имотни скандали там, затова се предполага, че в момента не пребивава и в родината си.

Дейността на строителната корпорация КУБ на одеските предприемачи Олег Невзоров и баща му Владимир Невзоров в Украйна е тясно свързана с влиятелни политически фигури, монополисти и бизнес структури в Одеския регион.

Според разследвания на украински и международни медии, както и данни от Бюрото за икономическа сигурност на Украйна (БЭБ), основните връзки и покровители на групировката е Генадий Труханов – дългогодишен кмет на Одеса.

Олег Невзоров е публично сочен за изключително близък до политическия кръг на Труханов, което е осигурявало на строителната му корпорация институционален „чадър“ и възможност за мащабни проекти в Одеса и околните региони, въпреки заведените наказателни дела за финансови измами и фалшифициране на документи.

Друга важна за Невзорови фигура е на покойния Игор Учител – крупен бизнесмен и председател на АО „Одессагаз“ (одеският газов монополист).

Дейността на „Корпорация КУБ“ възниква и се развива под шапката на т.нар. „Група на Учител“ – мрежа от компании, контролирани от свързани с газовия магнат лица.

Сред основните фигури, свързани с дейността на корпорацията, е Михаил Партикевич – бивш банкер, газов бизнесмен и съосновател на КУБ, както и главен изпълнителен директор (CEO) на свързаната компания Riviera Development Group.

Партикевич е дясната ръка на Невзоров и заедно с него е разследван в Украйна за укриване на данъци в особено големи размери (над 23,6 милиона гривни) чрез схеми с фиктивни жилищно-строителни кооперации като „ЖСК Вилямс“, „Югстрой-СУ-1“ и „Одеком девелопмент“.

Андрей Серебрий е политическа фигура на местно ниво (и.о. председател на Фонтанския селски съвет край Одеса). Преди да заеме политическия си пост, той е работил като проектен мениджър именно в Riviera Development Group.

Няма официални или потвърдени данни за директна връзка на строителната корпорация КУБ с влиятелни фигури от върховете на централната власт в Украйна.

Официалната позиция на Олег Невзоров и корпорацията му спрямо войната в Украйна е проукраинска, като компанията се позиционира като патриотичен бизнес, който подкрепя икономическата устойчивост на Украйна и помага на украинските граждани.

В официални съобщения на компанията Невзоров заявява, че продължаването на работата в тези „тъмни времена“ е от критично значение за икономическата устойчивост на страната. Той определя дейността на КУБ като осигуряване на „сигурно пространство, където украинските семейства могат да планират бъдещето си“, пишеkybcorp.com.

Корпорацията демонстрира ангажираност с легитимните украински власти, като взема участие в официални събития като Българо-украинския бизнес форум в София. В тези рамки Невзоров изразява подкрепа за общите стратегически интереси между двете държави.

В писма до медиите Невзоров подчертава, че в българските си дружества осигурява препитание на голям брой както български, така и украински служители и техните семейства Facebook. Предприемачът твърди, че институционалните атаки срещу проектите му в местността „Баба Алино“ се използват за предизборен PR с цел „да настроят местната общност срещу Украйна и украинците по чисто политически причини“.