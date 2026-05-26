Новини
Спорт »
Тенис »
Коко Гоф стартира с убедителна победа на Ролан Гарос

Коко Гоф стартира с убедителна победа на Ролан Гарос

26 Май, 2026 21:37 557 0

  • ролан гарос-
  • тенис-
  • шампионка-
  • коко гоф-
  • основната схема-
  • титлата-
  • тейлър таунзенд

Американската звезда демонстрира класа и характер в първия си мач на Откритото първенство на Франция

Коко Гоф стартира с убедителна победа на Ролан Гарос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стартът на тазгодишното издание на Ролан Гарос донесе поредна порция емоции за феновете на тениса. Миналогодишната шампионка Коко Гоф, която заема четвъртото място в основната схема, показа защо е сред фаворитките за титлата, като преодоля сънародничката си Тейлър Таунзенд с категоричното 6:4, 6:0.

Началото на срещата не предвещаваше лесна победа за Гоф – тя изоставаше с 1:3 в първия сет, но с хладнокръвие и решителност обърна развоя на събитията. След ключов пробив в десетия гейм, младата американка затвори сета в своя полза. Във втората част Коко буквално прелетя по корта „Филип Шатрие“, като не даде нито един гейм на опонентката си и приключи двубоя само за 81 минути.

„Този корт винаги ще има специално място в сърцето ми. Въпреки лекото напрежение, успях да се концентрирам и да покажа най-доброто от себе си“, сподели Гоф след победата. Припомняме, че именно тук тя триумфира през 2025 година, побеждавайки Арина Сабаленка във финалния сблъсък.

Във втория кръг Коко Гоф ще се изправи срещу египетската квалификантка Маяр Шериф, която надделя над Далма Галфи от Унгария с 7:5, 6:4.

Не по-малко интересен бе и мачът на Наоми Осака – бившата номер 1 в света и 16-а в схемата, която се наложи над Лаура Зигемунд с 6:4, 7:6 (3). Японката показа борбен дух, след като навакса изоставане във втория сет и спечели тайбрека. Във втория кръг Осака ще срещне Дона Векич, която елиминира френската надежда Алис Тубейо с 6:3, 6:2.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове