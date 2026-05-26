Коко Гоф стартира с убедителна победа на Ролан Гарос

Стартът на тазгодишното издание на Ролан Гарос донесе поредна порция емоции за феновете на тениса. Миналогодишната шампионка Коко Гоф, която заема четвъртото място в основната схема, показа защо е сред фаворитките за титлата, като преодоля сънародничката си Тейлър Таунзенд с категоричното 6:4, 6:0.

Началото на срещата не предвещаваше лесна победа за Гоф – тя изоставаше с 1:3 в първия сет, но с хладнокръвие и решителност обърна развоя на събитията. След ключов пробив в десетия гейм, младата американка затвори сета в своя полза. Във втората част Коко буквално прелетя по корта „Филип Шатрие“, като не даде нито един гейм на опонентката си и приключи двубоя само за 81 минути.

„Този корт винаги ще има специално място в сърцето ми. Въпреки лекото напрежение, успях да се концентрирам и да покажа най-доброто от себе си“, сподели Гоф след победата. Припомняме, че именно тук тя триумфира през 2025 година, побеждавайки Арина Сабаленка във финалния сблъсък.

Във втория кръг Коко Гоф ще се изправи срещу египетската квалификантка Маяр Шериф, която надделя над Далма Галфи от Унгария с 7:5, 6:4.

Не по-малко интересен бе и мачът на Наоми Осака – бившата номер 1 в света и 16-а в схемата, която се наложи над Лаура Зигемунд с 6:4, 7:6 (3). Японката показа борбен дух, след като навакса изоставане във втория сет и спечели тайбрека. Във втория кръг Осака ще срещне Дона Векич, която елиминира френската надежда Алис Тубейо с 6:3, 6:2.