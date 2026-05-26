Ботев Пловдив разкрива новия си наставник в сряда

В сряда, 27 май, от Ботев Пловдив ще вдигнат завесата и ще представят новия старши треньор на представителния мъжки отбор. Събитието ще се състои в 16:00 часа в залата за пресконференции на стадион "Христо Ботев".

Ръководството на пловдивския клуб засега пази в тайна името на специалиста, който ще наследи временния наставник Лъчезар Балтанов. Очакванията са големи, а феновете тръпнат в очакване да разберат кой ще бъде новият стратег, който ще води "жълто-черните" към нови успехи.

Пресконференцията обещава да бъде ключов момент за бъдещето на Ботев Пловдив. На нея ще бъдат разкрити подробности около визията и амбициите на новия треньор, както и плановете за предстоящия сезон.