Жоао Палиня: „Тотнъм е моят дом – искам да остана!“

26 Май, 2026 21:14 382 0

Португалският полузащитник с ключова роля за спасението на „шпорите“ и амбиции за бъдещето

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Жоао Палиня, който се превърна в истински спасител за Тотнъм в последните кръгове на Висшата лига, категорично заяви желанието си да продължи кариерата си в лондонския клуб. Португалският халф, нает от Байерн Мюнхен, блесна с решаващи попадения, които осигуриха на „шпорите“ така жадуваното оцеляване сред английския футболен елит.

След драматичната победа с 1:0 над Евертън, която гарантира оставането на Тотнъм във Висшата лига, 30-годишният Палиня не скри емоциите си: „Това беше изключително важен ден за всички в клуба и за нашите фенове. Основната ни цел беше да запазим мястото си сред най-добрите, а сега можем да се гордеем с постигнатото“, сподели полузащитникът. Той допълни, че от първия си ден в Тотнъм се чувства като част от голямо семейство: „Кой не би искал да играе за Тотнъм? Тук имам всичко, което ми е нужно – усещането е като в истински брак. Сърцето ми е тук и бих искал да остана. Въпреки трудностите, този сезон беше специален за мен.“

Мениджърът на Тотнъм, Роберто Де Дзерби, също не крие желанието си да задържи Палиня в състава. Според информация на PA, клубът разполага с опция да откупи правата на 31-годишния полузащитник срещу 30 милиона евро.

Палиня, който завърши сезона със 7 гола, вярва, че трудностите през изминалата кампания ще послужат като ценен урок за отбора: „Убеден съм, че следващият сезон ще бъде различен и по-успешен.


