Донарума засипа със суперлативи Винисиус

18 Март, 2026 16:17 472 0

Винисиус Жуниор обаче не пропусна да жегне феновете на Ман Сити, след като отпразнува попадението си, имитирайки плачене

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Въпреки разочарованието от новата загуба от Реал Мадрид, вратарят на Ман Сити - Джанлуиджи Донарума намери сили и засипа със суперлативи Винисиус.

„Винисиус е шампион и трябва да бъде обичан и уважаван от всички, направи два страхотни мача“, заяви Донарума.

Винисиус Жуниор обаче не пропусна да жегне феновете на Ман Сити, след като отпразнува попадението си, имитирайки плачене. По-късно той обясни реакцията си.

"Футболът е много дълъг и ти дава втори шанс. Миналия сезон те ме провокираха и затова днес празнувах по този начин“, заяви играчът пред канала TNT Sports.

Преди година феновете на Манчестър Сити провокираха бразилеца, след като Родри спечели "Златната топка", изпреварвайки именно Вини Жуниор. Тогава привържениците на "гражданите" опънаха транспарант, който гласеше "Stop crying your heart out“ („Спри да плачеш с цялото си сърце“) по песен на популярната група Oasis, за да се подиграят на Винисиус за пропуснатата „Златна топка“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

