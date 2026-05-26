Левски научи възможните си съперници в първите квалификационни кръгове на Шампионската лига

Станаха ясни всички потенциални противници на Левски за първите два квалификационни кръга в Шампионската лига. Българският гранд ще започне участието си от първия предварителен кръг, като ще бъде сред непоставените отбори – предизвикателство, което обещава интересни сблъсъци още от самото начало.

В първия кръг съперниците се определят на регионален принцип, което означава, че Левски ще се изправи срещу отбори от близки географски райони.

Най-вероятните опоненти включват: Дрита (Косово), Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина), Кайрат (Казахстан), Университатя Крайова (Румъния), Петрокуб (Молдова), Рига ФК (Латвия)

Въпреки това, не е изключено "сините" да се изправят и срещу някой от следните тимове: Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Линкълн (Гибралтар), Викингур (Исландия), Клаксвик (Фарьорски острови), Флора Талин (Естония), Ларн (Северна Ирландия) или ТНС (Уелс)

Ако Левски преодолее първото си препятствие, във втория предварителен кръг го очакват още по-сериозни изпитания.

Сред сигурните поставени отбори, които могат да се окажат съперници на българския тим, са: Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия), Слован Братислава (Словакия), Лех (Полша), Целие (Словения), Омония Никозия (Кипър), Апоел Беер-Шева (Израел)

В случай че Левски елиминира непоставен съперник в първия кръг, възможните опоненти във втория кръг се разширяват с още няколко отбора, сред които: Интер (Андора), Арарат-Армения, Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Сутиеска (Черна гора), ЕТО Гьор (Унгария), Иберия 1999 (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Варда (Северна Македония), Витебск (Беларус), Атерт (Люксембург), както и шампионът на Албания.