Левски научи възможните си съперници в първите квалификационни кръгове на Шампионската лига

26 Май, 2026 20:28 927 7

"Сините" стартират европейското си приключение от урната на непоставените

Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Станаха ясни всички потенциални противници на Левски за първите два квалификационни кръга в Шампионската лига. Българският гранд ще започне участието си от първия предварителен кръг, като ще бъде сред непоставените отбори – предизвикателство, което обещава интересни сблъсъци още от самото начало.

В първия кръг съперниците се определят на регионален принцип, което означава, че Левски ще се изправи срещу отбори от близки географски райони.

Най-вероятните опоненти включват: Дрита (Косово), Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина), Кайрат (Казахстан), Университатя Крайова (Румъния), Петрокуб (Молдова), Рига ФК (Латвия)

Въпреки това, не е изключено "сините" да се изправят и срещу някой от следните тимове: Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Линкълн (Гибралтар), Викингур (Исландия), Клаксвик (Фарьорски острови), Флора Талин (Естония), Ларн (Северна Ирландия) или ТНС (Уелс)

Ако Левски преодолее първото си препятствие, във втория предварителен кръг го очакват още по-сериозни изпитания.

Сред сигурните поставени отбори, които могат да се окажат съперници на българския тим, са: Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия), Слован Братислава (Словакия), Лех (Полша), Целие (Словения), Омония Никозия (Кипър), Апоел Беер-Шева (Израел)

В случай че Левски елиминира непоставен съперник в първия кръг, възможните опоненти във втория кръг се разширяват с още няколко отбора, сред които: Интер (Андора), Арарат-Армения, Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Сутиеска (Черна гора), ЕТО Гьор (Унгария), Иберия 1999 (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Варда (Северна Македония), Витебск (Беларус), Атерт (Люксембург), както и шампионът на Албания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 4 Отговор
    За Олимпия си има песен ,но
    ЕвроЕдиотите е друга 🍺
    Историческият мач в Антверпен
    Терминът се ражда през 1997 г. след един от най-големите абсурдни обрати в историята на футбола. На 26 август 1997 г. в мач-реванш от турнира за Купата на УЕФА, „Левски“ играе срещу белгийския „Роял Антверпен“.
    „Сините“ водят с комфортното 3:1 до 89-ата минута, което на практика ги класира в следващия кръг.
    В рамките само на няколко минути – до 97-ата минута на добавеното време – домакините бележат три безответни гола и побеждават с 4:3.
    След този мач европейските и българските спортни издания слагат на отбора етикета „евроЕдиоти

    20:32 26.05.2026

  • 2 Красимир Петров

    6 2 Отговор
    Явно е,че и този сайт е на Пеевски.

    Коментиран от #3

    20:34 26.05.2026

  • 3 Сега ще те изтрият

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    И сградата е на Пеевски

    20:37 26.05.2026

  • 4 футболен фен

    8 3 Отговор
    Няма какво да ги мислим Уефскито. По стара евроидиотска традиция ще отпаднат още от първия съперник. Ако имат късмет и с много напън може и от втория.

    21:04 26.05.2026

  • 5 Точен

    2 0 Отговор
    Въпреки че геренци нямат нито морално, нито заради спортни успехи да носят и петнят името на Апостола, им пожелавам като български националист успех в ЕКТ. При реално добро представяне имат шанс да стигнат до груповата фаза в Лигата на Конференциите.

    21:39 26.05.2026

  • 6 Удри

    1 0 Отговор
    За Левски няма лесни съперници.

    21:56 26.05.2026

  • 7 Хаха

    1 0 Отговор
    В България говедата си купиха титлата през съдиите с любезното съдействие на президента Гонзо. Но в евротурнирите ще има секира.

    21:58 26.05.2026

