Тибо Куртоа се контузил още по време на загрявката на „Етихад“, но въпреки това изигра едно полувреме

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа преживя неприятен инцидент още преди началото на сблъсъка с Манчестър Сити на стадион „Етихад“, от осминафиналите в Шампионската лига. Белгийският страж е получил разтежение на адукторния мускул в дясното бедро по време на загрявката, съобщава испанското издание COPE.

Въпреки болката, Куртоа стисна зъби и изигра първото полувреме, но на почивката бе принуден да отстъпи мястото си на Андрий Лунин. Решението бе взето от медицинския щаб на „белия балет“, за да се избегне по-сериозно усложнение.

Все още не е ясно дали Куртоа ще успее да се възстанови навреме за предстоящото градско дерби срещу Атлетико Мадрид, което ще се проведе на 22 март в рамките на Ла Лига. По всичко личи, че шансовете му да се появи на терена са минимални.