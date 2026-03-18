Тибо Куртоа се контузил още по време на загрявката на „Етихад“, но въпреки това изигра едно полувреме

18 Март, 2026 12:05 553 2

Участието му в дербито с Атлетико е под въпрос

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа преживя неприятен инцидент още преди началото на сблъсъка с Манчестър Сити на стадион „Етихад“, от осминафиналите в Шампионската лига. Белгийският страж е получил разтежение на адукторния мускул в дясното бедро по време на загрявката, съобщава испанското издание COPE.

Въпреки болката, Куртоа стисна зъби и изигра първото полувреме, но на почивката бе принуден да отстъпи мястото си на Андрий Лунин. Решението бе взето от медицинския щаб на „белия балет“, за да се избегне по-сериозно усложнение.

Все още не е ясно дали Куртоа ще успее да се възстанови навреме за предстоящото градско дерби срещу Атлетико Мадрид, което ще се проведе на 22 март в рамките на Ла Лига. По всичко личи, че шансовете му да се появи на терена са минимални.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    1 0 Отговор
    ЛУНИН Е МНОГО ДОБЪР ВРАТАР И СЕ ЧУДЯ ЗАЩО СТОИ КАТО РЕЗЕРВА В РЕАЛ А НЕ ОТИВА В ДРУГ ОТБОР КЪДЕТО ДА Е ТИТУЛЯР

    Коментиран от #2

    12:29 18.03.2026

  • 2 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    взема много добра заплата.

    13:01 18.03.2026

