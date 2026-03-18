Светослав Вуцов привлича вниманието на лидера в Швейцария

Вратарят на Левски и национал на България Светослав Вуцов се оказа в центъра на трансферни спекулации, след като водещият отбор в швейцарската Суперлига – Тюн – прояви сериозен интерес към неговите услуги, съобщават местни медии. Тимът от Швейцария, който уверено крачи към шампионската титла с комфортна преднина от 16 точки пред втория в класирането Санкт Гален, вече планира селекция за предстоящото си участие в Шампионската лига.

Макар на този етап да няма официална оферта към "сините" от "Герена", очакванията са, че след края на сезона Тюн може да отправи конкретно предложение за 23-годишния страж. Вуцов се утвърди като ключова фигура в състава на Хулио Веласкес, а неговата трансферна стойност продължава да расте благодарение на отличните му изяви под рамката.

През изминалата година името на младия вратар бе свързвано и с интерес от нидерландските клубове Утрехт и Твенте, както и от белгийския Мехелен. Скаути на тези отбори вече са наблюдавали изявите му на живо, впечатлени от неговата стабилност и умения с топката в крака – качество, което все по-често се цени във футбола на най-високо ниво.

Вуцов пристигна на "Герена" през пролетта на миналата година от Славия, където бе останал на резервната скамейка. Само за няколко месеца той успя да измести хърватина Матей Маркович от титулярното място и се превърна в основен избор за вратар на Левски.

През настоящия сезон националът вече има 35 мача във всички турнири, като е записал впечатляващите 15 "сухи мрежи". В първенството той е допуснал едва 18 гола, а в европейските квалификации за Лига Европа не позволи попадение в редовното време срещу Апоел (Беер Шева) и Брага – головете паднаха едва в продълженията.