Ето кога ще се играе дербито между ЦСКА и Левски, ясна е програмата до края на редовния сезон

Дербито между ЦСКА и Левски от 30-ия кръг на efbet Лига ще се проведе на 13 април (Светли понеделник), от 16:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”. Това обявиха от Спортно-техническата комисия, която определи програма за последните 3 кръга от редовния сезон в efbet Лига.
XXVIII КРЪГ
Петък, 3 април 2026 г., 19:45 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
Събота, 4 април 2026 г., 14:30 часа
АРДА - МОНТАНА
Събота, 4 април 2026 г., 17:00 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ - СПАРТАК ВАРНА
Събота, 4 април 2026 г., 19:30 часа
БЕРОЕ - ЦСКА
Неделя, 5 април 2026 г., 14:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ - СЛАВИЯ
Неделя, 5 април 2026 г., 17:00 часа
ДОБРУДЖА - ЛЕВСКИ
Неделя, 5 април 2026 г., 19:30 часа
ЛУДОГОРЕЦ - ЦСКА 1948
Понеделник, 6 април 2026 г., 17:00 часа
СЕПТЕМВРИ - БОТЕВ ВРАЦА
XXIX КРЪГ
Сряда, 8 април 2026 г., 18:00 часа
МОНТАНА - ЦСКА
Сряда, 8 април 2026 г., 20:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
Четвъртък, 9 април 2026 г, 15:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - БЕРОЕ
Четвъртък, 9 април 2026 г, 18:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ - ЧЕРНО МОРЕ
Четвъртък, 9 април 2026 г, 20:30 часа
ЛЕВСКИ - АРДА
Петък, 10 април 2026 г., 13:00 часа
СПАРТАК ВАРНА - ДОБРУДЖА
Петък, 10 април 2026 г., 15:30 часа
ЦСКА 1948 - БОТЕВ ВРАЦА
Петък, 10 април 2026 г., 18:00 часа
СЛАВИЯ - СЕПТЕМВРИ
XXX КРЪГ
Понеделник, 13 април 2026 г., 16:00 часа
ЦСКА - ЛЕВСКИ
Понеделник, 13 април 2026 г., 19:00 часа
БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
Вторник, 14 април 2026 г., 18:00 часа
БОТЕВ ВРАЦА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
Вторник, 14 април 2026 г., 20:30 часа
ДОБРУДЖА - БОТЕВ ПЛОВДИВ
Сряда, 15 април 2026 г., 18:00
ЧЕРНО МОРЕ - ЦСКА 1948
Сряда, 15 април 2026 г., 20:30
АРДА - ЛУДОГОРЕЦ
Четвъртък, 16 април 2026 г, 17:00
СЕПТЕМВРИ - СПАРТАК ВАРНА
Четвъртък, 16 април 2026 г, 19:30
МОНТАНА - СЛАВИЯ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА