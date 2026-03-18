Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ето кога ще се играе дербито между ЦСКА и Левски, ясна е програмата до края на редовния сезон

18 Март, 2026 15:31 661 0

  • левски-
  • цска-
  • футбол-
  • програма

Вижте кога са мачовете

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дербито между ЦСКА и Левски от 30-ия кръг на efbet Лига ще се проведе на 13 април (Светли понеделник), от 16:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”. Това обявиха от Спортно-техническата комисия, която определи програма за последните 3 кръга от редовния сезон в efbet Лига.

XXVIII КРЪГ

Петък, 3 април 2026 г., 19:45 часа

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

Събота, 4 април 2026 г., 14:30 часа

АРДА - МОНТАНА

Събота, 4 април 2026 г., 17:00 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ - СПАРТАК ВАРНА

Събота, 4 април 2026 г., 19:30 часа

БЕРОЕ - ЦСКА

Неделя, 5 април 2026 г., 14:30 часа

ЧЕРНО МОРЕ - СЛАВИЯ

Неделя, 5 април 2026 г., 17:00 часа

ДОБРУДЖА - ЛЕВСКИ

Неделя, 5 април 2026 г., 19:30 часа

ЛУДОГОРЕЦ - ЦСКА 1948

Понеделник, 6 април 2026 г., 17:00 часа

СЕПТЕМВРИ - БОТЕВ ВРАЦА

XXIX КРЪГ

Сряда, 8 април 2026 г., 18:00 часа

МОНТАНА - ЦСКА

Сряда, 8 април 2026 г., 20:30 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 15:30 часа

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - БЕРОЕ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 18:00 часа

ЛУДОГОРЕЦ - ЧЕРНО МОРЕ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 20:30 часа

ЛЕВСКИ - АРДА

Петък, 10 април 2026 г., 13:00 часа

СПАРТАК ВАРНА - ДОБРУДЖА

Петък, 10 април 2026 г., 15:30 часа

ЦСКА 1948 - БОТЕВ ВРАЦА

Петък, 10 април 2026 г., 18:00 часа

СЛАВИЯ - СЕПТЕМВРИ

XXX КРЪГ

Понеделник, 13 април 2026 г., 16:00 часа

ЦСКА - ЛЕВСКИ

Понеделник, 13 април 2026 г., 19:00 часа

БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

Вторник, 14 април 2026 г., 18:00 часа

БОТЕВ ВРАЦА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

Вторник, 14 април 2026 г., 20:30 часа

ДОБРУДЖА - БОТЕВ ПЛОВДИВ

Сряда, 15 април 2026 г., 18:00

ЧЕРНО МОРЕ - ЦСКА 1948

Сряда, 15 април 2026 г., 20:30

АРДА - ЛУДОГОРЕЦ

Четвъртък, 16 април 2026 г, 17:00

СЕПТЕМВРИ - СПАРТАК ВАРНА

Четвъртък, 16 април 2026 г, 19:30

МОНТАНА - СЛАВИЯ


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове