Победи за Гергана Топалова и Ива Иванова на турнири на ITF

Победи за Гергана Топалова и Ива Иванова на турнири на ITF

19 Март, 2026 07:28 465 0

Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей за жени в Сабадел (Испания)

Победи за Гергана Топалова и Ива Иванова на турнири на ITF - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей за жени в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката победи на старта с 6:2, 6:2 испанката Лусия Санчес за 1 час и 31 минути.

Топалова поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя спечели три поредни гейма, за да затвори мача при 6:2.

Във втория кръг Топалова ще играе срещу първата поставена Елена Приданкина (Русия).


Лия Каратанчева загуби в първия кръг на сингъл с 6:7(5), 4:6 от Анджелина Волощук (Португалия) за 2 часа и 14 минути игра. Българката навакса пасив от 2:5, за да стигне до тайбрек в първия сет, който отстъпи със 7:5 точки. Във втората част Каратанчева допусна шест пробива и загуби с 4:6. Тя отпадна и в първия кръг на двойки на турнира в Сабадел.


Ива Иванова пък се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 в схемата българка победи на старта участващата с „уайлд кард" Виктория Капсия (Швейцария) с 6:1, 6:2 за 73 минути.

Следващата ѝ съперничка ще бъде китайката Шъюй Е.


Първата поставена Изабелла Шиникова отпадна в първия кръг след загуба от Устиния Лекомцева (Русия) с 3:6, 6:3, 3:6 за 1 час и 54 минути.

34-годишната Шиникова и Йоана Монева записаха поражения и в надпреварата на двойки.


