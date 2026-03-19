Женският футбол в Испания разтърсен от расистски скандал

Женският футбол в Испания разтърсен от расистски скандал

19 Март, 2026 17:00 550 6

  • женски футбол-
  • расистки скандал-
  • испания-
  • джио гарбелини-
  • атлетико мадрид-
  • тенерифе

В края на полуфинала за Купата на краля между Атлетико Мадрид и Тенерифе (1:0) националката на Мали – Фату Дембеле се скара с Фиама Бенитес от „дюшекчиите“ и това доведе до изгонването на Демебеле

Женският футбол в Испания разтърсен от расистски скандал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателката на Атлетико Мадрид и националния отбор на Бразилия - Джио Гарбелини бе обвинена в расизъм след мача с Тенерифе от женската Ла Лига. срещу Фату Демебеле от Тенерифе.

В края на полуфинала за Купата на краля между Атлетико Мадрид и Тенерифе (1:0) националката на Мали – Фату Дембеле се скара с Фиама Бенитес от „дюшекчиите“ и това доведе до изгонването на Демебеле. В спора се намеси Джио Гарбелини и скоро след това играта беше спряна за близо пет минути. Вратарката на тима от Канарските острови Ноелия Рамос заяви, че Гарбелини е нарекла Фату „чернилка“ (negra).

Съдиите отрекоха да са чули обиди на расистка основа, но в официалния доклад са посочили, че Фату е причакала в тунела Джио след мача и последвал още един скандал между тях преди да бъдат разтървани.

Часове по-късно 22-годишната Гарбелини излезе с официално изявление, в което отхвърля обвиненията в расизъм.

„Правя публично изявление относно оплакването, записано в доклада след мача, в което съм обвинен в расизъм. Категорично и безрезервно отричам да съм използвал думата „черен“ или други расистки или обидни забележки. Това, което беше отразено в доклада, не се е случило. Расизмът е нещо, което дълбоко отхвърлям. Той противоречи на всичко, което съм, и на всичко, което съм преживял в спорта.

През цялата си кариера съм споделял съблекални, постижения и истински приятелства с хора от различни култури и произход – и това винаги ми е било естествено, а не формалност.

Да видя името си свързано с подобни лъжи ме боли. И няма да мълча. Вярвам, че истината ще излезе наяве и фактите ще бъдат правилно изяснени. Ще продължа да сътруднича по всякакъв необходим начин. Благодаря ви за любовта и подкрепата, които получих“, каза Джио.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако една жена е

    1 0 Отговор
    Богата, няма значение какъв е цветът на кожата и, а ако е много богата, тогава и полът не е важен...

    17:08 19.03.2026

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    Проблемът с тези като Фату Дембеле е, че ако и кажеш, че е бяла, пак ще те обвиняват и ще те разнасят из медиите. Нама спасение от тях - тъмнозелените, но ние сами си го направихме. Пуснахме ги да ни се качат на главите, вместо да си седят на дърветата.

    17:11 19.03.2026

  • 3 АМИ НЕ МОЖЕ НА ЧЕРНОТО ДА ВИКАМЕ БЯЛО

    3 0 Отговор
    "Фату е причакала в тунела Джио" - значи не само че е ЧЕРНИЛЛКА, НО И НАПАДАТЕЛКА, пък другата била виновНА. МОЛЯ?!

    17:16 19.03.2026

  • 4 малей страх

    2 0 Отговор
    Вижте й снимката на не-черната. Преди няколко дни е слязла от клона.

    17:17 19.03.2026

  • 5 Специалиста

    1 0 Отговор
    Няма по-големи расисти от цветнокожите. Все някой им е виновен и целия свят им е длъжник че са тъмнокожи.

    17:18 19.03.2026

  • 6 А защо

    1 0 Отговор
    изявлението е в мъжки род, нали е жена, уж?!

    17:29 19.03.2026

