Женският футбол в Испания разтърсен от расистски скандал

Нападателката на Атлетико Мадрид и националния отбор на Бразилия - Джио Гарбелини бе обвинена в расизъм след мача с Тенерифе от женската Ла Лига. срещу Фату Демебеле от Тенерифе.

В края на полуфинала за Купата на краля между Атлетико Мадрид и Тенерифе (1:0) националката на Мали – Фату Дембеле се скара с Фиама Бенитес от „дюшекчиите“ и това доведе до изгонването на Демебеле. В спора се намеси Джио Гарбелини и скоро след това играта беше спряна за близо пет минути. Вратарката на тима от Канарските острови Ноелия Рамос заяви, че Гарбелини е нарекла Фату „чернилка“ (negra).

Съдиите отрекоха да са чули обиди на расистка основа, но в официалния доклад са посочили, че Фату е причакала в тунела Джио след мача и последвал още един скандал между тях преди да бъдат разтървани.

Часове по-късно 22-годишната Гарбелини излезе с официално изявление, в което отхвърля обвиненията в расизъм.

„Правя публично изявление относно оплакването, записано в доклада след мача, в което съм обвинен в расизъм. Категорично и безрезервно отричам да съм използвал думата „черен“ или други расистки или обидни забележки. Това, което беше отразено в доклада, не се е случило. Расизмът е нещо, което дълбоко отхвърлям. Той противоречи на всичко, което съм, и на всичко, което съм преживял в спорта.

През цялата си кариера съм споделял съблекални, постижения и истински приятелства с хора от различни култури и произход – и това винаги ми е било естествено, а не формалност.

Да видя името си свързано с подобни лъжи ме боли. И няма да мълча. Вярвам, че истината ще излезе наяве и фактите ще бъдат правилно изяснени. Ще продължа да сътруднича по всякакъв необходим начин. Благодаря ви за любовта и подкрепата, които получих“, каза Джио.