Красимир Пъргов: Не искаме промяна на закона за „Гражданска отговорност“, искаме законът да се прилага

Темата за рязкото поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотоциклетистите предизвика сериозно напрежение в цялата страна. След поредица от протести, подкрепени от десетки мото клубове и хиляди мотористи, спорът между мотообщността, застрахователните компании и държавните институции продължава да се задълбочава. Мотористите настояват не за промяна на закона, а за неговото реално прилагане, като посочват, че действащият Кодекс за застраховането позволява сключване на полици за различни срокове. По темата разговаряме с Красимир Пъргов, секретар на мото клуб GENTLEMEN MC.



- Г-н Пъргов, мотористите твърдят, че застраховките „Гражданска отговорност“ са поскъпнали с над 80%, докато според институциите увеличението е между 10 и 13%. Как си обяснявате тази огромна разлика в данните?

- Разликата идва от това, че институциите работят със средни стойности, а ние работим с реалните полици, които мотористите плащат. При огромен брой мотоциклети увеличението е в пъти по-високо от обявяваните 10-13%. Разполагаме със стотици конкретни примери от цялата страна. Именно затова при първия протест се обединихме 79 мото клуба, групи и свободни мотористи. Ако увеличението беше толкова малко, сега нямаше да водим този разговор и да има национално недоволство.



- Застрахователите аргументират по-високите цени с увеличените щети и с факта, че много мотористи карат без „Гражданска отговорност“. Не е ли това проблем и вътре в самата мотообщност?

- Всеки собственик на моторно превозно средство е длъжен да спазва закона. Но нека бъдем честни, когато на мотористите се отказва възможността да сключват полици според реалния период на ползване на мотоциклета и възможността за разсрочено плащане, както е при останалите участници на пазара, това създава проблеми.

Нашето искане не е да няма застраховки. Нашето искане е да се спазва Кодексът за застраховането и да се даде реална възможност и избор за договори с различна продължителност, но не по-кратки от 30 дни, така както е записано в Кодекса за застраховането.

Кой каквато нужда има, такъв договор да може да сключи. За 1, 3, 5, 7 или 9 месеца, а който желае и за една година. Това е въпрос на избор според това колко използва мотоциклета си, а не въпрос на привилегии.



- Настоявате за отделна глава в Кодекса за застраховането, посветена на мотоциклетистите. Какво конкретно трябва да се промени: сезонни полици, временни застраховки или различен модел на оценка на риска?

- Като първо и най-важно, ние не искаме промени в Кодекса за застраховането. В него и в момента съществуват текстове, които дават възможност за сключване на застрахователни договори за различни срокове, но тази възможност не се използва.

И след като тази възможност не се използва, ние считаме, че всички права, задължения и възможности, свързани със застраховането на превозните средства от категория L, следва да бъдат ясно и категорично разписани в отделна глава на Кодекса за застраховането. От КФН твърдят, че застрахователите нямат задължение да предлагат такива продукти, а това било само възможност. Добре, но когато тази възможност не се използва вече осем години, когато на тази база се изкривяват статистиките, анализите и пазарът, и още по-лошото, когато след подадените жалби държавните институции продължават да си затварят очите пред този проблем, тогава логично възниква въпросът: не трябва ли някой да понесе отговорност за това бездействие?



Особено когато това бездействие продължава вече осем години.



Нашето основно искане е изключително просто. През 2017 г. законодателят създаде възможност за превозните средства от категория L да сключват застрахователни договори за различни периоди от време, стига те да не са по-кратки от 30 дни. На практика тази възможност реално не се предлага и именно оттам започва изкривяването на статистиката и анализа на риска.

Ние настояваме тази законова възможност да бъде приложена. Всеки гражданин трябва да има право сам да избере дали да сключи договор за 30 дни, за 3 месеца, за 6 месеца или за една година. Това не е ново право, а право, което вече съществува в действащия Кодекс за застраховането.

Не искаме промяна на закона за „Гражданска отговорност“, искаме законът да се прилага.



- Много хора смятат, че високият брой нарушения, шумът, високите скорости и агресивното каране на част от мотористите логично водят до по-високи застраховки. Как ще отговорите на тази обществена критика?

- Нарушителите трябва да бъдат санкционирани безкомпромисно. Но не може цяла общност да бъде наказвана за действията на отделни лица. По същата логика всички шофьори на автомобили трябва ли да плащат заради най-опасните водачи на пътя? Застраховането трябва да се основава на реален риск и реални данни, а не на стереотипи и обществени внушения.



- Имате ли конкретни данни колко от катастрофите с мотори реално са по вина на мотористите и използвали ли сте тази статистика в разговорите с КФН и застрахователите?

- От официално предоставената ни информация по Закона за достъп до обществена информация от МВР ясно се вижда, че през 2024 г. са регистрирани 422 пътнотранспортни произшествия с виновни мотоциклетисти, а по наличните към момента данни за 2025 г. те са 423. Същевременно броят на регистрираните мотоциклети през този период се е увеличил с приблизително 20%.

Именно затова настояваме за прозрачност. Поискахме от КФН, КЗК и КЗП конкретни анализи, статистика и методика, по която се формират цените. Вместо убедителни аргументи получихме общи обяснения и отказ от реален експертен дебат.

Ако някой твърди, че подобни драстични увеличения са обосновани, нека покаже данните, анализа и методиката. Защото сами виждате, че официалните данни на МВР не потвърждават тезите, с които се оправдава поскъпването на застраховките за мотористите.

Именно тук се появява сериозното разминаване между фактите и твърденията на институциите, които би трябвало да упражняват контрол върху застрахователния сектор.



- Казахте, че институциите се държат „като адвокати на застрахователите“. Смятате ли, че има картел или координирано покачване на цените между компаниите?

- Дали има картел е въпрос, на който трябва да отговорят компетентните институции. Фактите са такива, че цените се повишиха едновременно във всички компании, а възможността за разсрочено плащане на четири вноски едновременно изчезна. Дали това е съвпадение, или не, е работа на КЗК да установи. Нашата работа е да посочим фактите. Всеки може сам да направи своите изводи. Нашият проблем е друг. Вместо институциите да защитават обществения интерес, същите изглеждат като защитници на застрахователния сектор. След начина, по който бяха разгледани нашите колективни жалби, и след арогантното отношение по време на проведените срещи с представители на мотористите, доверието ни към настоящото ръководство на КФН е категорично и напълно изчерпано. Останалите институции предпочетоха да се скрият зад формални отговори и да обявят, че проблемът не ги засяга. Именно това бездействие допълнително засили недоволството в мотообщността. Затова поискахме оставките на ръководствата на КФН, КЗК, КЗП и АПИ. По отношение на АПИ, искането ни за оставка е свързано с действията на настоящото ръководство, което се опита да възпрепятства упражняването на нашето конституционно право на мирен протест чрез изпращането на еднотипни писма до организаторите в различни градове, съдържащи предупреждения за санкции и глоби, и по този начин да упражни институционален натиск върху организаторите и участниците в протестите. В една демократична държава институциите следва да гарантират правото на гражданите да изразяват свободно своето мнение, а не да създават усещане за натиск върху хората, които упражняват свои законни и конституционно гарантирани права.



- След протестите в над 20 града получихте ли покана за реален диалог от страна на държавата, КФН или Асоциацията на българските застрахователи, или напрежението тепърва ще се увеличава?

- След протестите и след поисканите оставки до този момент никой от управляващите не е потърсил мотообщността за реален разговор. Единствено председателят на КФН се опитва да тича след събитията и да реагира постфактум, но доверието към това ръководство вече е загубено. Изпратили сме официален меморандум до министър-председателя и очакваме политическо решение. В противен случай напрежението ще продължи да расте.



- Ако държавата не започне преговори с мотористите и не предприеме действия по поставените проблеми, какви ще бъдат следващите ви действия?

- Надяваме се разумът да надделее. При първия протест зад нашите искания застанаха 79 мото клуба, групи и свободни мотористи. Сега тази подкрепа вече е още по-голяма и организациите, които се присъединиха към инициативата, вече са над 85.



Дадохме достатъчно време на институциите да реагират и призоваваме министър-председателя да разгледа сериозно предложенията в нашия меморандум и да вземе реално политическо решение.



Ние не искаме нищо повече от това застрахователите да спазват Кодекса за застраховането и да предоставят възможност за сключване на договори за различни срокове, не по-кратки от 30 дни, както законът позволява, както и възможност за разсрочено плащане на тези договори. Пак ще кажа - не искаме промяна на закона. Искаме законът да се прилага така, както е приет от Народното събрание още през 2017 година.

Ако институциите продължат да отказват диалог, е напълно възможно да се стигне до общонационален протест в София. Този път няма да говорим за 79 клуба, групи и свободни мотористи, както беше при първия протест. Организацията вече включва над 85 клуба и подкрепата продължава да расте с всеки изминал ден.

Надяваме се управляващите да не допускат подобна ескалация и да чуят гласа на десетките хиляди мотористи, които стоят зад тези искания. Но трябва да е ясно, че търпението на мотообщността се изчерпва. В продължение на месеци търсим диалог, представяме аргументи, официални данни и конкретни законови решения. Вместо отговори получаваме мълчание, формални писма и опити проблемът да бъде заметен под килима. Оттук нататък отговорността е изцяло в ръцете на управляващите. Ние показахме, че можем да се обединяваме. Ако институциите продължат да отказват диалог и решение на проблема, те сами ще носят политическата отговорност за всичко, което ще последва.

