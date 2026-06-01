7% годишна инфлация за месец май очакват от НСИ

1 Юни, 2026 13:08 480 9

Окончателните данни за април бяха съответно 1,8 на сто месечна инфлация, и 6,8 на сто на годишна база

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Mесечната инфлация в България през май, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,2 на сто, а годишната - 7 на сто, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

В края на миналия месец НСИ обяви, че очакваната месечна инфлация през април се очаква да бъде 2 на сто, а годишната - 7,1 на сто. Окончателните данни за април бяха съответно 1,8 на сто, и 6,8 на сто, сочи справка в НСИ.

Очакваната месечна инфлация през март беше 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто. Окончателните данни, обявени от НСИ в средата на април, сочеха месечна инфлация през март - 0,9 на сто, а годишна - 4,1 на сто.

НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

Справка в НСИ сочи, че флаш инфлацията през февруари на месечна база беше 0,3 на сто, на годишна - 3,3 на сто, а януарските ѝ стойности бяха съответно 0,7 на сто и 3,6 на сто. Разминаването между „флаш инфлацията“ спрямо окончателната е минимално, сочи справка в националната статистика.

По окончателни данни на НСИ през февруари месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната - 3,3 на сто, а през януари съответно - 0,6 на сто и 3,5 на сто.

През май 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (1,2 на сто), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,9 на сто) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,9 на сто). Намаление се очаква в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (1,9 на сто) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0,3 на сто).

Индекс на цените на малката кошница

Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 г. се очаква месечното изменение да бъде -0,2 на сто, а годишното изменение да бъде 4,3 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да се изменят както следва: услуги - увеличение с 0,1 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,5 на сто; хранителни продукти - намаление с 0,1 на сто.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Едно евро стана един лев.Обезценихме еврото.

    13:11 01.06.2026

  • 2 1 клас, не могат да смятат!

    8 0 Отговор
    Доматите бяха 5 лева, сега са 5 евро, розовите 7 евро!
    100% хиперинфлация!

    13:11 01.06.2026

  • 3 нациоаналния стъкмистически институт

    5 0 Отговор
    това са яките масажи и нагласиститки реално ще е минимум 35%

    13:12 01.06.2026

  • 4 DW смърди

    5 0 Отговор
    Абсурд!
    Инфлацията няма как да е по-висока от 3%, всеки го знае!
    Ако не вярвате питайте Бойко или Хампарцумян!
    И най-важното - не забравяйте, че не е от еврото!!!
    Ликуй народе, в клуба на богатите сме!!!!!

    13:15 01.06.2026

  • 5 СПРЕТЕ С ТАЗИ СТЪКМИСТИКА!

    5 0 Отговор
    НА ВСИЧКИ НИ Е ЯСНО,ЧЕ НЕ 7 %, А ПОНЕ 70 %.
    ЗАКРИВАНЕ НА НСИ!

    13:21 01.06.2026

  • 6 математик

    2 0 Отговор
    Откровенно изтърват една нула

    13:23 01.06.2026

  • 7 Мафията отново лъже здраво

    4 0 Отговор
    Цените са 1 лев на 1 Евро и нещо, който може да смята инфлацията, защото нси не може да смята! Нагли и без срамни лъжци

    13:25 01.06.2026

  • 8 Верващ

    0 0 Отговор
    Щом НСИ твърди това ...добавете още една нула след...седмицата...

    13:48 01.06.2026

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Което е 100% ръст на инфлацията

    13:50 01.06.2026

