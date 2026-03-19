Лоренцо Музети пропуска Мастърса в Маями заради нова травма

Италианската тенис звезда Лоренцо Музети няма да вземе участие в престижния турнир от сериите „Мастърс“ в Маями, след като получи неприятна контузия в дясната си ръка. Световният №5, който само преди седмици се възстановяваше от травма в бедрото, обяви решението си чрез емоционално послание в социалните мрежи.

„Здравейте, приятели! С огромно съжаление трябва да ви съобщя, че няма да мога да се състезавам в Маями тази година. Обичам атмосферата и феновете тук, но здравето ми е на първо място. Имам нужда от още малко време, за да се върна на корта в топ форма. Благодаря ви за подкрепата и с нетърпение очаквам да се видим отново през сезона на червените кортове!“, сподели 24-годишният италианец.

Музети, който бе сред фаворитите и поставен под №4 в основната схема, трябваше да започне директно от втория кръг. Неговото място ще бъде заето от т.нар. „щастлив губещ“ от квалификациите, което дава шанс на друг състезател да се изяви на голямата сцена.