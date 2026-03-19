Новини
Спорт »
Тенис »
Лоренцо Музети пропуска Мастърса в Маями заради нова травма

19 Март, 2026 10:35 432 0

  • тенис -
  • лоренцо музети-
  • турнир -
  • мастърс-
  • маями

Световният №5 обяви решението си чрез емоционално послание в социалните мрежи

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската тенис звезда Лоренцо Музети няма да вземе участие в престижния турнир от сериите „Мастърс“ в Маями, след като получи неприятна контузия в дясната си ръка. Световният №5, който само преди седмици се възстановяваше от травма в бедрото, обяви решението си чрез емоционално послание в социалните мрежи.

„Здравейте, приятели! С огромно съжаление трябва да ви съобщя, че няма да мога да се състезавам в Маями тази година. Обичам атмосферата и феновете тук, но здравето ми е на първо място. Имам нужда от още малко време, за да се върна на корта в топ форма. Благодаря ви за подкрепата и с нетърпение очаквам да се видим отново през сезона на червените кортове!“, сподели 24-годишният италианец.

Музети, който бе сред фаворитите и поставен под №4 в основната схема, трябваше да започне директно от втория кръг. Неговото място ще бъде заето от т.нар. „щастлив губещ“ от квалификациите, което дава шанс на друг състезател да се изяви на голямата сцена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове