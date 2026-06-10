"Да, България": Военният министър не е уведомявал партньорите от ЕС и НАТО, че ще спираме оръжието за Украйна от складовете на армията

“Г-н министър, вчера обявихте, че сте взел решение да се спре оръжието за Украйна, което идва от складовете на българската армия. Въпросът ми е: бяха ли уведомени преди това нашите партньори в Европейския съюз НАТО или по някакъв друг начин те да знаеха за това ваше решение?” Този въпрос зададе съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев на блиц контрол в парламентарната комисия по отбрана на министъра на отбраната Димитър Стоянов. И уточни, че въпросът му е заради това, че думите на министъра са цитирани от информационните агенции и са се превърнали в световна новина. Затова притеснението на “Демократична България” е как това ще се отрази на предвидимост на България като партньор в Европейския съюз и в НАТО.

“Категорично не считам, че вчерашното ми изявление по един или друг начин ще доведе до промяна в отношението към България от нашите партньори. България е надежден партньор и в НАТО, и в Европейския съюз. Категорично считам, пак казвам, че по никакъв начин това няма се отрази и на процесите по модернизация, и на проектите, които в момента предвиждаме, нали, много интензивно да вкарваме и в нашия парламент, преди служебни договори по механизма SAFE. Не са уведомени партньорите ни, не е необходимо да бъдат уведомени. В крайна сметка това е суверенно решение. А, такова между другото, пак казвам, виждане имаше нашата коалиция „Прогресивна България" още в предизборния период, когато ние категорично заявявахме за това нещо”, отговори министър Стоянов.

На уточняващ въпрос от Ивайло Мирчев, дали е имало някаква активност от украинска страна, каквато и да е тя, в посока следващ пакет военни доставки, военният министър отговори отрицателно. Но добави, че е имало искане от страна на украинската посланичка за опознавателна среща с новия екип на Министерството на отбраната. Правителството обаче е решило, че всички искания от посолства ще минават през външното министерство и след това ще се насочват към другите ведомства. “Към момента не съм провел такава среща. Между другото, не съм провел среща и с други посланици, които са проявили искания за среща, поради простата причина, че бяхме силно ангажирани”, каза министър Димитър Стоянов.