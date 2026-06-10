"Да, България": Военният министър не е уведомявал партньорите от ЕС и НАТО, че ще спираме оръжието за Украйна от складовете на армията

“Г-н министър, вчера обявихте, че сте взел решение да се спре оръжието за Украйна, което идва от складовете на българската армия. Въпросът ми е: бяха ли уведомени преди това нашите партньори в Европейския съюз НАТО или по някакъв друг начин те да знаеха за това ваше решение?” Този въпрос зададе съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев на блиц контрол в парламентарната комисия по отбрана на министъра на отбраната Димитър Стоянов. И уточни, че въпросът му е заради това, че думите на министъра са цитирани от информационните агенции и са се превърнали в световна новина. Затова притеснението на “Демократична България” е как това ще се отрази на предвидимост на България като партньор в Европейския съюз и в НАТО.
“Категорично не считам, че вчерашното ми изявление по един или друг начин ще доведе до промяна в отношението към България от нашите партньори. България е надежден партньор и в НАТО, и в Европейския съюз. Категорично считам, пак казвам, че по никакъв начин това няма се отрази и на процесите по модернизация, и на проектите, които в момента предвиждаме, нали, много интензивно да вкарваме и в нашия парламент, преди служебни договори по механизма SAFE. Не са уведомени партньорите ни, не е необходимо да бъдат уведомени. В крайна сметка това е суверенно решение. А, такова между другото, пак казвам, виждане имаше нашата коалиция „Прогресивна България" още в предизборния период, когато ние категорично заявявахме за това нещо”, отговори министър Стоянов.
На уточняващ въпрос от Ивайло Мирчев, дали е имало някаква активност от украинска страна, каквато и да е тя, в посока следващ пакет военни доставки, военният министър отговори отрицателно. Но добави, че е имало искане от страна на украинската посланичка за опознавателна среща с новия екип на Министерството на отбраната. Правителството обаче е решило, че всички искания от посолства ще минават през външното министерство и след това ще се насочват към другите ведомства. “Към момента не съм провел такава среща. Между другото, не съм провел среща и с други посланици, които са проявили искания за среща, поради простата причина, че бяхме силно ангажирани”, каза министър Димитър Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #18, #22
16:42 10.06.2026
2 анонимен
Коментиран от #99
16:42 10.06.2026
3 Последния Софиянец
16:42 10.06.2026
4 Трол
16:42 10.06.2026
5 Мими Кучева🐕
🐖🐖🐖🤔🥳🤣👍
Коментиран от #76
16:43 10.06.2026
6 Красимир Петров
16:43 10.06.2026
7 Боли те фара
Коментиран от #50
16:43 10.06.2026
8 Глас
16:43 10.06.2026
9 Иван Попов
16:44 10.06.2026
10 Хххххххххххх
Коментиран от #19, #55
16:44 10.06.2026
11 Оставката
Коментиран от #94
16:45 10.06.2026
12 ДАЙ БЪЛГАРИЯ
16:45 10.06.2026
13 Христо Иванов конституция
16:45 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 виктория
16:46 10.06.2026
17 Мирчо
16:46 10.06.2026
18 Ха ха ха
До коментар #1 от "Боруна Лом":Ти пък да не си ходил в складовете, че си толкова сигурен.
16:46 10.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хаха
Комунде окензано такова.
"Военнотехническата помощ, която България е предоставила до момента на Украйна, за да се отбранява от руската агресия, се равнява на 475,3 млн. лв. Цялата сума обаче ни е възстановена от Дания. "
"ДАВАЛИ" билЕ байганьовските комундета. Мхм. Друг път.
Коментиран от #39
16:47 10.06.2026
21 Стига
Коментиран от #27, #57, #58
16:48 10.06.2026
22 хаха
До коментар #1 от "Боруна Лом":Така ли каза дрОгаря Лилипутлер Ботоксин?
Коментиран от #51
16:48 10.06.2026
23 НИСКОЧЕЛИЯТ ИНТЕЛЕКТ
16:48 10.06.2026
24 Хххххххххххххх
До коментар #19 от "ФАКТ":Козирувам на българското знаме.
16:49 10.06.2026
25 Не така
16:50 10.06.2026
26 ГАЗИР АПАРАТ
16:50 10.06.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Стига":Като те нападнат ромите от Ботунец някой дава ли ти безплатно оръжие!?
16:50 10.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Предлагам като последен дар за Зеления
16:50 10.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Горски
16:52 10.06.2026
33 И защо трябва
Зад ник.
16:52 10.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Шмекер Копейкин празнодумеца
16:53 10.06.2026
37 хаха
Сега си ги дръжте там да гният бе сополчета ориенталски.
Коментиран от #52, #67
16:53 10.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Миме
До коментар #20 от "хаха":ма верно ли бе шиб@н либ€р@с?
16:53 10.06.2026
40 604
16:54 10.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Бай онзи
16:55 10.06.2026
44 Защото
16:56 10.06.2026
45 Дзак
16:56 10.06.2026
46 Левски
16:56 10.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Левски
16:58 10.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Доставчика на пици...
До коментар #7 от "Боли те фара":...трябваше тоя да го направи на...,,пица"...!
16:59 10.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 НАЛИ?!
До коментар #37 от "хаха":Бях на жълтите павета на 6.05...
Във въздушното пространство,незнайно защо,демонстрацията бе направена от... МИГ-29,а не от...,,Ф"-16...!
Всъщност май е знайно защо...!
17:02 10.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ууууууу
До коментар #10 от "Хххххххххххх":Защо? Пред Русия винаги сме се отчитали!
Коментиран от #64
17:09 10.06.2026
56 Ама на тоа ПЕЗЕВЕНК партийката
17:09 10.06.2026
57 .....
До коментар #21 от "Стига":Имат право ,но ние също !
Защо нашата хазна трябва да е празна,да свиваме разходите,да нямаме модерно въоръжена армия ,а в същото време Украйна да бъде с най-добре въоръжената армия ( по думите на Денков)
Ние дадохме всичко ,което можехме !
СЕГА Е ВРЕМЕ ДА СИ ПОМОГНЕМ НА БЪЛГАРИЯ!!!
17:09 10.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Урко ненормалници
17:11 10.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 баба Меца
17:12 10.06.2026
62 Глово насилник
17:12 10.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Миме
До коментар #55 от "Ууууууу":и щот това ти беше малко та сега се отчитащ и на мърсул@та и на тръмпета а скоро може и на другарите си и ким да почнеш да се отчиташ или на аятоласите по ред
17:14 10.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 112
17:15 10.06.2026
67 !!!!!
До коментар #37 от "хаха":Мигове,мигове ,но ЛЕТЯТ за разлика от Ф-ките (хвърчилата) !
Нещо да кажеш ...???
17:16 10.06.2026
68 Град Козлодуй
Защото събратта му примати ще разберат,че Еволюцията е една измама.
17:17 10.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 С Цялото Нахалство
Малко е прос , но много му личи.
17:18 10.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Койчо
17:23 10.06.2026
73 матей
17:24 10.06.2026
74 68 - и ваксаджия на Фатмака
17:24 10.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Фъфлещия
17:30 10.06.2026
78 73 - и Матей
17:30 10.06.2026
79 По колко пъти на ден ще четем
17:30 10.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 до 77 - и
17:32 10.06.2026
82 Боже, боже!
17:34 10.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Анонимен
17:36 10.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 матей--до 78
17:37 10.06.2026
88 Свободен
Единствено Тагарев беше мъжкар!
Коментиран от #97
17:37 10.06.2026
89 Анонимен
До коментар #83 от "гост":Себе си визираш путиниста вън България е тук Който иска Путин натам е пътят тук е Европа България има други политики Вън на диктаторите
Коментиран от #92
17:38 10.06.2026
90 А ве, Мирча Кришан...!
17:38 10.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Съвет!
До коментар #89 от "Анонимен":Иди на лекар...и то по-бързичко...!
17:39 10.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Мирчев
17:43 10.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 АМАН!
До коментар #88 от "Свободен":"Свободен", нещо ми се дремеше, та по грешка ти кликнах плюсче. Исках да сложа минус!
17:45 10.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Гост0
Другия път ще гледате парламента през крив макарон...изедници.
17:47 10.06.2026
101 Софиянец
17:48 10.06.2026
102 Дон
17:49 10.06.2026
103 юрист
17:52 10.06.2026
104 А бе
17:52 10.06.2026
105 Маринов
17:54 10.06.2026
106 Ний ша Ва упрайм
18:01 10.06.2026