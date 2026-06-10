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"Да, България": Военният министър не е уведомявал партньорите от ЕС и НАТО, че ще спираме оръжието за Украйна от складовете на армията

"Да, България": Военният министър не е уведомявал партньорите от ЕС и НАТО, че ще спираме оръжието за Украйна от складовете на армията

10 Юни, 2026 16:40 1 414 106

  • ес-
  • нато-
  • украйна

Притеснението на “Демократична България” е как това ще се отрази на  предвидимост на България като партньор в Европейския съюз и в НАТО

"Да, България": Военният министър не е уведомявал партньорите от ЕС и НАТО, че ще спираме оръжието за Украйна от складовете на армията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Г-н министър, вчера обявихте, че сте взел решение да се спре оръжието за Украйна, което идва от складовете на българската армия. Въпросът ми е: бяха ли уведомени преди това нашите партньори в Европейския съюз НАТО или по някакъв друг начин те да знаеха за това ваше решение?” Този въпрос зададе съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев на блиц контрол в парламентарната комисия по отбрана на министъра на отбраната Димитър Стоянов. И уточни, че въпросът му е заради това, че думите на министъра са цитирани от информационните агенции и са се превърнали в световна новина. Затова притеснението на “Демократична България” е как това ще се отрази на предвидимост на България като партньор в Европейския съюз и в НАТО.

“Категорично не считам, че вчерашното ми изявление по един или друг начин ще доведе до промяна в отношението към България от нашите партньори. България е надежден партньор и в НАТО, и в Европейския съюз. Категорично считам, пак казвам, че по никакъв начин това няма се отрази и на процесите по модернизация, и на проектите, които в момента предвиждаме, нали, много интензивно да вкарваме и в нашия парламент, преди служебни договори по механизма SAFE. Не са уведомени партньорите ни, не е необходимо да бъдат уведомени. В крайна сметка това е суверенно решение. А, такова между другото, пак казвам, виждане имаше нашата коалиция „Прогресивна България" още в предизборния период, когато ние категорично заявявахме за това нещо”, отговори министър Стоянов.

На уточняващ въпрос от Ивайло Мирчев, дали е имало някаква активност от украинска страна, каквато и да е тя, в посока следващ пакет военни доставки, военният министър отговори отрицателно. Но добави, че е имало искане от страна на украинската посланичка за опознавателна среща с новия екип на Министерството на отбраната. Правителството обаче е решило, че всички искания от посолства ще минават през външното министерство и след това ще се насочват към другите ведомства. “Към момента не съм провел такава среща. Между другото, не съм провел среща и с други посланици, които са проявили искания за среща, поради простата причина, че бяхме силно ангажирани”, каза министър Димитър Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    77 2 Отговор
    АВЕ СЪРВУЛ СКЪСАН... НАШИТЕ СКЛАДОВЕ СА ТОТАЛНО ОПОСКАНИ!

    Коментиран от #18, #22

    16:42 10.06.2026

  • 2 анонимен

    78 1 Отговор
    Ми те складовете ни са празни, бе Мирчев. Укрофилите се погрижиха за това отдавна.

    Коментиран от #99

    16:42 10.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    71 1 Отговор
    Складовете на армията да празни.Затова няма парад на Гергьовден.

    16:42 10.06.2026

  • 4 Трол

    58 1 Отговор
    И г-н Зеленски не е бил уведомен.

    16:42 10.06.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    68 1 Отговор
    Ивайло Мирчев ще спаси Окраина от разгром!
    🐖🐖🐖🤔🥳🤣👍

    Коментиран от #76

    16:43 10.06.2026

  • 6 Красимир Петров

    59 1 Отговор
    Дай България-ПП-ГЕРБ-ДБ-ДПС всички са пре,стп,ници.Скоро ще видите зрелищни арести на известни престъпници.

    16:43 10.06.2026

  • 7 Боли те фара

    63 0 Отговор
    Важното е да се дървиш на доставчика на пици. Жалко, че не те приключи, ама дано другия път стане

    Коментиран от #50

    16:43 10.06.2026

  • 8 Глас

    68 0 Отговор
    Мирчев, срам ме е от теб!

    16:43 10.06.2026

  • 9 Иван Попов

    57 1 Отговор
    Браво Радев!

    16:44 10.06.2026

  • 10 Хххххххххххх

    68 1 Отговор
    От кога, трябва да се отчитаме пред други държави?

    Коментиран от #19, #55

    16:44 10.06.2026

  • 11 Оставката

    1 55 Отговор
    Уведомил или неуведомил партньорите, Д.Стоянов не може еднолично да взима решения по външната политика от името на Нар.Събрание и следва да му се поиска оставката, че може и други лични желания да обявява на презконференции.

    Коментиран от #94

    16:45 10.06.2026

  • 12 ДАЙ БЪЛГАРИЯ

    55 0 Отговор
    да си мълчат. БЪЛГАРИЯ вече не дава безплатно на сульо и пульо. Тоя многознайко да си даде депутатската заплата като иска

    16:45 10.06.2026

  • 13 Христо Иванов конституция

    42 0 Отговор
    И твоя началник Иван Костов не са уведомили.

    16:45 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 виктория

    39 0 Отговор
    и за това ли да питаме бе, глвчо!!!

    16:46 10.06.2026

  • 17 Мирчо

    40 0 Отговор
    Посериии се бе, няма да стане на твоето! Вече сте аут, да се надяваме скоро и тази нелепа война да спре!

    16:46 10.06.2026

  • 18 Ха ха ха

    0 21 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Ти пък да не си ходил в складовете, че си толкова сигурен.

    16:46 10.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хаха

    6 17 Отговор
    Всичко договорено е изпратено и платено. Никой никого не е длъжен да уведомява за каквото и да било тоест.

    Комунде окензано такова.

    "Военнотехническата помощ, която България е предоставила до момента на Украйна, за да се отбранява от руската агресия, се равнява на 475,3 млн. лв. Цялата сума обаче ни е възстановена от Дания. "

    "ДАВАЛИ" билЕ байганьовските комундета. Мхм. Друг път.

    Коментиран от #39

    16:47 10.06.2026

  • 21 Стига

    0 30 Отговор
    Плювахте против Украйна, помислете си ако бяхте на тяхно място. Тези хора имат право на отбрана и живот като всички.

    Коментиран от #27, #57, #58

    16:48 10.06.2026

  • 22 хаха

    2 22 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Така ли каза дрОгаря Лилипутлер Ботоксин?

    Коментиран от #51

    16:48 10.06.2026

  • 23 НИСКОЧЕЛИЯТ ИНТЕЛЕКТ

    25 3 Отговор
    нали си е доносник като всички от ДеБе вече ги е уведомил. Какво иска? Да му се плати ли за доноса

    16:48 10.06.2026

  • 24 Хххххххххххххх

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "ФАКТ":

    Козирувам на българското знаме.

    16:49 10.06.2026

  • 25 Не така

    27 1 Отговор
    Този психодесен наглец продължава да дълбае и да проси за Украйната.Те нашите складове са опаскани до дъно, какво иска още ?Такива психари мислят за чужда държава, а не мислят за България.Затова на следващите избори народът ще ги изхвърли тотално на бунището.

    16:50 10.06.2026

  • 26 ГАЗИР АПАРАТ

    20 0 Отговор
    И сега Мирчев като обяснява, че министъра не бил казал каквото искал да каже, това променя ли същината? Мирчев пак не е разбрал, че никой не иска да се занимава с това какво той не бил разбрал щото някакъв министър не бил се май изразил както Мирчев иска.

    16:50 10.06.2026

  • 27 Последния Софиянец

    13 9 Отговор

    До коментар #21 от "Стига":

    Като те нападнат ромите от Ботунец някой дава ли ти безплатно оръжие!?

    16:50 10.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Предлагам като последен дар за Зеления

    35 1 Отговор
    да бракуваме oкраинcкото гюллe Ивaйло Свинчeff от БКП-ДБ село Крушери и да го пратим като доброволец на източния фронт, дето педроханците му казват фланг.

    16:50 10.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Горски

    21 1 Отговор
    На дупедавците - Честито ! Браво на Радев ! Край на подаръците за фашистите от Украйна. Прекупвачите или свалят надценките или отиват в затвора....заедно с Борисов. Сега да изгоним украинската напаст от страната, която е заляла цялото черноморие и се държи арогантно и крайно неуважително спрямо всички Българи! Оръжието, което елементарните български политически подметки щедро подаряваха на бандеровцте, биваше продавано от тях на приятелите им от мексиканските и колумбийски наркокартели и се изнасяше редовно с контейнери от Одеса.Ако има истински български евроатлантици милеещи за 404,нека организират завръщането на десетките им хиляди годни за военна служба дезертьори, които събират тен на българските плажове.

    16:52 10.06.2026

  • 33 И защо трябва

    19 0 Отговор
    Да ги уведомява?
    Зад ник.

    16:52 10.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Шмекер Копейкин празнодумеца

    1 20 Отговор
    Покемоните на кРадев скоро ще настигнат ВrъZpoдените по празнословия, простотия и некомпетентност.

    16:53 10.06.2026

  • 37 хаха

    2 14 Отговор
    Ако бяха дали охвърляните си МИГ-ове щяха да получат или по-модерни самолети, или пак щяха да им ги заплатят на кухоглавите байганьовци.

    Сега си ги дръжте там да гният бе сополчета ориенталски.

    Коментиран от #52, #67

    16:53 10.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Миме

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    ма верно ли бе шиб@н либ€р@с?

    16:53 10.06.2026

  • 40 604

    9 1 Отговор
    Мирчуоуие ти ги уведомяваш немъ нужда.

    16:54 10.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бай онзи

    17 2 Отговор
    А вие защо ни набутахте насила и с мошеничество в еврозоната?

    16:55 10.06.2026

  • 44 Защото

    4 3 Отговор
    спирането е половинчато !

    16:56 10.06.2026

  • 45 Дзак

    7 1 Отговор
    То се видя как се перат печалбите!

    16:56 10.06.2026

  • 46 Левски

    7 1 Отговор
    А неандерталец, и тя ли е обидна дума, отворко?

    16:56 10.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Левски

    10 1 Отговор
    Тоя неандерталец като какъв се изказва.

    16:58 10.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Доставчика на пици...

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боли те фара":

    ...трябваше тоя да го направи на...,,пица"...!

    16:59 10.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 НАЛИ?!

    15 0 Отговор

    До коментар #37 от "хаха":

    Бях на жълтите павета на 6.05...
    Във въздушното пространство,незнайно защо,демонстрацията бе направена от... МИГ-29,а не от...,,Ф"-16...!
    Всъщност май е знайно защо...!

    17:02 10.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ууууууу

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хххххххххххх":

    Защо? Пред Русия винаги сме се отчитали!

    Коментиран от #64

    17:09 10.06.2026

  • 56 Ама на тоа ПЕЗЕВЕНК партийката

    8 1 Отговор
    Не е ли вече с изпаднала необходимост ...

    17:09 10.06.2026

  • 57 .....

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "Стига":

    Имат право ,но ние също !
    Защо нашата хазна трябва да е празна,да свиваме разходите,да нямаме модерно въоръжена армия ,а в същото време Украйна да бъде с най-добре въоръжената армия ( по думите на Денков)
    Ние дадохме всичко ,което можехме !
    СЕГА Е ВРЕМЕ ДА СИ ПОМОГНЕМ НА БЪЛГАРИЯ!!!

    17:09 10.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Урко ненормалници

    14 1 Отговор
    Разкарай те се урко просяци

    17:11 10.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 баба Меца

    9 1 Отговор
    От гласа на избирателя какво по-ясно??

    17:12 10.06.2026

  • 62 Глово насилник

    12 1 Отговор
    Ейй мижитак петрохански я да мълчиш

    17:12 10.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Миме

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ууууууу":

    и щот това ти беше малко та сега се отчитащ и на мърсул@та и на тръмпета а скоро може и на другарите си и ким да почнеш да се отчиташ или на аятоласите по ред

    17:14 10.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 112

    8 4 Отговор
    Ами просто ще сменят посредническите фирми с тези на Радефф и военните ни заводи ще си работят с пълна пара ,но печалбите от оръжието ще пълнят джобовете на зеления чорап ,а не на двете прасета и оръжието пак ще отива на фронта в Украйна .

    17:15 10.06.2026

  • 67 !!!!!

    12 0 Отговор

    До коментар #37 от "хаха":

    Мигове,мигове ,но ЛЕТЯТ за разлика от Ф-ките (хвърчилата) !
    Нещо да кажеш ...???

    17:16 10.06.2026

  • 68 Град Козлодуй

    13 1 Отговор
    Защо тоя Петроханец не ходи в Зоопарка?
    Защото събратта му примати ще разберат,че Еволюцията е една измама.

    17:17 10.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 С Цялото Нахалство

    10 1 Отговор
    и огромно тЕло защитава бг. де пута тът защитава чуждият интерес на зелен ски , обърнал гръб на собственият си народ.
    Малко е прос , но много му личи.

    17:18 10.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Койчо

    10 1 Отговор
    Глей тъпира му с тапир.Ми шъ ги уведоми бе....

    17:23 10.06.2026

  • 73 матей

    13 1 Отговор
    Абе червен номенклатурчик, наследствен, нямаш ли срама бе! Плакахте целия род за Царя, за Сталин, за Димитров, а сега ревеш за фашистите! Абе из род, купи си малко срама бе!

    17:24 10.06.2026

  • 74 68 - и ваксаджия на Фатмака

    1 12 Отговор
    Абе, нищожество долно и мръсно! За зоологическата градина си ти бе, орангутан, ти си за там! Я бягай да лъснеш фатмашките ботуши на селяндурина от Славяново, който излъга и измами цял един народ, защото глупаци като теб му повярваха! И вместо зад решетките, заради чудовищното национално предателстов, наречено "Боташ" селяндуринът седна на премиерския пост! Жална й майка на великата ни някога България! Само че, ние ще го изритами и това ще стане много скоро!

    17:24 10.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Фъфлещия

    9 1 Отговор
    Любен Дилов-син ще каже ли нещо по въпроса?

    17:30 10.06.2026

  • 78 73 - и Матей

    0 11 Отговор
    Нещо си се объркал бе, нищожество червено и в червата, дето в кратуната ти още дрънчат ръждясали сърпове и чукове! Комунисти, "откърмени" от престъпната и кървава БКП са Фатмакът от село Славяново, нищожествоот, което се прави на военен министър и му викат Стоянов и ЗаКаПе-чето Гълъб, на когото на галево викат "гарванчо! Те са ревали за Сталин и те докараха мадридския комарджия, точно те, тоест - ДС и КГБ, ама то е едно и също, нали?

    17:30 10.06.2026

  • 79 По колко пъти на ден ще четем

    13 0 Отговор
    за мeнcтруалното нeразположение на кpушаревския укpoпитекнaтроп от БКЛ-ДБ?

    17:30 10.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 до 77 - и

    0 8 Отговор
    Иди да го питаш! И без това мястото ти е при него!

    17:32 10.06.2026

  • 82 Боже, боже!

    7 1 Отговор
    Абе, парламентаристи и други партийни компрадори! Какви циркове разигравате за заблуда на народа?! След като и новите управници са дали съгласието си да спонсорираме Украйна за война против Русия с голям невъзвращаем заем, несъразмерно голяма част от който ще плаща нашия беден народ, това значи, че им даваме пари да си купуват, да си произвеждат оръжие и да си воюват за наша сметка, а също гаранционния договор, по който са задължили нашият народ да гарантира чужди дългове, кредити в ЕС, за НАТО...Тази самоубийствена задлъжнялост за чужди интереси ни е наложена точно от тези колониални господари – НАТО и ЕС. Дали имат нужда да ги информират какво са наложили на нашата територия, народ.

    17:34 10.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анонимен

    6 1 Отговор
    Нищо не зависи от теб. Вие бяхте сега други управляват

    17:36 10.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 матей--до 78

    3 1 Отговор
    Нещастник, тежка задача пред тая дъжава, как ще преработва тия 80% , не знам!

    17:37 10.06.2026

  • 88 Свободен

    2 9 Отговор
    България все случва на военни министри - предатели!
    Единствено Тагарев беше мъжкар!

    Коментиран от #97

    17:37 10.06.2026

  • 89 Анонимен

    0 8 Отговор

    До коментар #83 от "гост":

    Себе си визираш путиниста вън България е тук Който иска Путин натам е пътят тук е Европа България има други политики Вън на диктаторите

    Коментиран от #92

    17:38 10.06.2026

  • 90 А ве, Мирча Кришан...!

    7 0 Отговор
    Ти искаше да те уведоми и доставчика на пици,че доставя пици на адрес,ама си безгласна буква и никой не те бръсне за...!

    17:38 10.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Съвет!

    6 0 Отговор

    До коментар #89 от "Анонимен":

    Иди на лекар...и то по-бързичко...!

    17:39 10.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Мирчев

    5 0 Отговор
    и компания дали на следващите избори ще се докопат до парламента? Ще се гърча аз и ще ми се обяснява, че няма пари, а ще дават на Украйна. Седнал да мисли за Украйна, не му пука как живеят повечето хора в България, а иска 121 депутата. Били си плащали! Знаеш ли кога?

    17:43 10.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 АМАН!

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Свободен":

    "Свободен", нещо ми се дремеше, та по грешка ти кликнах плюсче. Исках да сложа минус!

    17:45 10.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Гост0

    4 0 Отговор
    Яяяя...кой се появи,вас не ви е грижа за българската нация,а се грижите за чужди!
    Другия път ще гледате парламента през крив макарон...изедници.

    17:47 10.06.2026

  • 101 Софиянец

    5 1 Отговор
    Не сме длъжни да даваме обяснение на никого, бе, дбил тъп! 404 не е нито в ес, нито в нато! Тъпанар евроатлантически!

    17:48 10.06.2026

  • 102 Дон

    3 0 Отговор
    А,бе каун такъв( Мирчев имам впедвид). България е суверенна държава и ще решава, кое е най-добре за нея и българските граждани. Не е важно нито, какво мисли НАТО или ЕС. Важно е българите да живеят добре. Из..род такъв.

    17:49 10.06.2026

  • 103 юрист

    2 0 Отговор
    Тоя пе..де..ра..с до кога ще си дава мнението за каквото и да било нямали кой да го спре,народа гласува за който трябваше защото и без помощта за укритие сме ударили дъното,а тиквата дето ни вкара в клуба на най бедните се скри като мишленце

    17:52 10.06.2026

  • 104 А бе

    4 0 Отговор
    Колко избиратели има тоя притеснения от да България?! И трябва да си преименуват партията на да Брюксел или да Украйна защото тия не защитават българските интереси като оценката за тях се вижда и на изборите

    17:52 10.06.2026

  • 105 Маринов

    3 0 Отговор
    Този какво иска? Да е по голям католик от папата? Нашите складове, с имущество на нашата армия е на разчет в нашето военни министерство. Ние трябва да съхраняваме оръжие и боеприпаси според разчетите. Стигнем ли минимума, спираме с подаръците. Преди ден не беше на ясно и декламираше колко много работници има във военните заводи. Като му казаха, че нямаме проблем да продаваме, обърна плочата. Започна да провокира правителството. Това вече е опасно и е време прокуратурата да се самосезира. Имам усещането, че се бори за окраински шоколадче. Преди време Тагарев и Кирчо подаряваха наша техника и после ходиха в Киев. Тагарев два пъти. Само не знаем цифрите на чековете. Но американците ги знаят.

    17:54 10.06.2026

  • 106 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    тоя що не го ду ха?

    18:01 10.06.2026

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